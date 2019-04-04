شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف أمريكية من استخدام صور مزيفة للأرض لخداع العسكريين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الخبراء من استخدام صور مزيفة للأرض، وذلك لخداع المحللين العسكريين لرؤية أشياء ليست موجود ة بالواقع، إذ أكد الخبراء أن مستقبل التكنولوجيا في استخدام صور مزيفة للأرض يعد أسوأ بكثير من مقاطع فيديو المشاهير والسياسيين التى يتم التلاعب بها.

ووفقاً لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يثير هذا الأمر مخاوف الخبراء العسكريين الأمريكيين بشأن مقاطع الفيديو التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل الأشياء تبدو وكأنها مطابقة للواقع، وهي في الأصل ليست كذلك، وقد يشمل ذلك صور الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

ويأتي ذلك في الوقت التى تعمل فيه وسائل التواصل الاجتماعي والباحثون وغيرهم من الخبراء على التغلب على مقاطع الفيديو الوهمية.

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ووفقا لموقع "ديفنس وان"، يستخدم المواطنون فى الصين نوعًا من التعليم الآلي لخداع أجهزة الكمبيوتر لوضع أشياء غير موجودة بالمناظر الطبيعية أو صور الأقمار الصناعية التي لا توجد بالفعل.

وعلى نطاق واسع، يمكن استخدام مثل هذه الصور والفيديوهات لإرباك المحللين العسكريين في اتخاذ القرارات، إذ قال تود مايرز، قائد التشغيل الآلي لمديرية تقنية المعلومات في الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية ـ قسم من وزارة الدفاع ـ إن هذا يجعل القوات تتدرب للذهاب فى طريق معين موصول بالجسر، وفي الحقيقة ليس هناك أي تواجد للجسر.

وأضاف تود مايرز، إن العديد من الخبراء بدأوا يعتمدون على شبكات GAN لاكتشاف الأشياء وتمييز الصور الحقيقية من المزيفة، حيث استخدم العلماء الصينيون شبكات GAN لتحديد الطرق والجسور وغيرها من تلك الصور المعروضة في صور الأقمار الصناعية.

ونقلاً عن موقع " ديفنس وان" قال أندرو هالمان، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للابتكار الرقمي: "نحن في معركة وجودية من أجل الحقيقة في المجال الرقمي".