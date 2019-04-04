شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة جديدة للقمر تكشف بقعة غريبة على سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت ناسا صورة جديدة للقمر، تظهر وجود بقعة غريبة على سطحه، والتى أثارت اهتمام المروجين لنظرية وجود الكائنات الفضائية، إلا أنه أتضح فى النهاية أن هذه البقعة هى فى الواقع محطة الفضاء الدولية أثناء مرورها بالقب من القمر.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، أوضحت ناسا في بيان لها، أنها التقطت خلال الشهر الماضى صورة للمحطة الفضائية التي تدور حول الأرض أمام قمر مضاء جزئياً، بالإضافة إلى أنها التقطت الصورة من مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، بواسطة المصور إريك هولاند، الذى كان لديه نصف ثانية فقط لالتقاطها.



القمر الصناعي

وعند التركيز بالصورة، يمكن رؤية الخطوط العريضة للألواح الشمسية، وكذلك دعامات محطة الفضاء الدولية، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى المثيرة للبحث عنها في الصورة.



سطح القمر

وقالت ناسا إن الحفرة المشرقة Tycho مرئية أسفل اليسار، وكذلك التضاريس الوعرة ذات الألوان الفاتحة نسبياً والمعروفة باسم المرتفعات، وفي الصورة أيضا تظهر المناطق الملساء نسبياً ذات الألوان الداكنة والمعروفة باسم "ماريا".