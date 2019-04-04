تكنولوجيا: تسريبات مصورة لأول هاتف من موتورولا بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة للتصميم المتوقع لإصدار موتورولا القادم من الهواتف الذكية، الذي يضم للمرة الأولى في إصدارات الشركة إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أول الصور المسربة التي نشرت في OnLeaks وقدمت من CAD لأحد إصدارات موتورولا المرتقبة، حيث تكشف التسريبات عن تصميم الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات رباعية، لينضم هذا التصميم للصور المسربة خلال الفترة الماضية لهاتف موتورولا القادم بكاميرة ثلاثية والذي ينطلق إلى الأسواق بعنوان P40 Power أو P40 Note.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة الجديدة أن ينطلق هذا الإصدار بحجم 6.2 إنش في الشاشة، والتي تضم أيضاً مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بينما تتميز الجهة الخلفية في الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة بتصميم مستطيل الشكل يضم أيضاً شعار موتورولا، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

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ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بقياسات 158.7 في 75 في 8.8مم، لكن لا يمكن التأكيد على دقة سماكة هذا الإصدار مع التصميم البارز للكاميرة الخلفية.

أيضاً يأتي زر التحكم في الصوتيات مع زر التشغيل في الجانب الأيمن من الهاتف، بينما يأتي مدخل السماعات مع منفذ USB C إلى أسفل الهاتف، وتأتي فتحة شريحة SIM ومكبر الصوتيات في الجزء العلوي من تصميم الهاتف.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن الإسم الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق أو أي تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف، إلا أنه أحد الإصدارات المنتظر الإعلان عنها لاحقاً من موتورولا، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات موتورولا المنتظر لهذا العام.

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