الهاتفين Xperia XA2 و Xperia XA2 Ultra يبدأن بتلقي تحديث Android 9 Pie من جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن بعض مستخدمي Sony Xperia XA2 و Sony Xperia XA2 Ultra يتلقون الآن تحديث Android 9 Pie على هواتفهم الذكية. تم تأكيد ذلك من قبل أحد المستخدمين من ميانمار، ولكن من المحتمل أن يكون هذا التحديث وصل إلى المزيد من المستخدمين في العديد من البلدان الأخرى حول العالم عبر الهواء.

هذا التحديث والذي يحمل البنية رقم 50.2.A.0.352 يختلف عن التحديث الذي يحمل البنية رقم 50.2.A.0.342 والذي قامت شركة Sony بإطلاقه للمستخدمين في روسيا في شهر فبراير الماضي، والذي تسبب في إتلاف بعض الأجهزة، مما دفع شركة Sony في وقت لاحق إلى إيقافه حتى تم حل جميع المشاكل.

إذا كنت تملك Sony Xperia XA2 أو Sony Xperia XA2 Ultra، فهل تلقيت تحديث Android 9 Pie عبر الهواء؟ هل تواجه بعض المشاكل مع التحديث؟ أخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.