تقرير جديد يقول بأننا سنرى أيضًا نسخة مصغرة من الهاتف Galaxy Note 10 هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها شيئًا عن النسخة المصغرة من الهاتف Galaxy Note 10، ولكن لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونج بشيء كهذا. ما قد يدفع شركة سامسونج للقيام بذلك مرة أخرى هو نجاح Galaxy S10e.

العضو الأرخص في تشكيلة Galaxy S10 Series الجديدة، ونقصد هنا بطبيعة الحال Galaxy S10e لقي قبولاً حسنًا من قبل وسائل الإعلام والمستهلكين، لذلك ستحاول سامسونج الإستفادة من ذلك. وأيضًا، إذا كان الهاتف Galaxy Note 10 سيصل بالفعل مع شاشة بقطر 6.7 إنش، فسيكون هناك الكثير من المستخدمين الذين سيبحثون عن حجم أصغر. وبالتالي، فقد نرى النسخة المصغرة من الهاتف Galaxy Note 10 تأتي مع شاشة بقطر 6.4 إنش مع تقليص الإطار المحيط بالشاشة لجعله يبدو أصغر من Galaxy Note 9 على الرغم من تساويهما على مستوى حجم الشاشة.

Advertisements

ووفقا لمصدر داخل شركة سامسونج، فيبدو أن الشركة الكورية الجنوبية قررت بالفعل شراء المكونات الخاصة بهذه النسخة المصغرة من الهاتف Galaxy Note 10 من الموردين، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن. ويُعتقد بأنه إذا وافقت شركة سامسونج على هذه الفكرة، فسوف يتم إطلاق Galaxy Note 10e أو أيًا كان إسمه في عدد من الأسواق، وستكون أوروبا واحدة منها.

كما جرت العادة دائمًا، فمن الأنسب التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة لأنه لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، ولكن كما سبق وأشرنا، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة سامسونج إطلاق نسخة مصغرة من الهاتف Galaxy Note 10 لزيادة المبيعات.