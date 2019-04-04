Beats تزيح الستار رسميًا عن سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية مع رقاقة Apple H1

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Beats التابعة لشركة آبل عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تدعى Powerbeats Pro. يصل سعر هذه السماعات اللاسلكية الجديدة إلى 250 دولار أمريكي وسيتم البدء بشحنها للعملاء في شهر مايو المقبل.

تمتلك سماعات Powerbeats Pro الجديدة تصميمًا لاسلكيًا بالكامل ويأخذ بعين الإعتبار عشاق اللياقة البدنية والأشخاص دائمي التحرك. هذه السماعات الجديدة تملك مشبك الأذن والذي يتم وضعه في الجزء الخارجي من الأذن مع العلم بأنه تم تصنيع هذا المشبك من السيليكون لتكون السماعات ملائمة أكثر للمستخدمين. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم هذه السماعات الجديدة أيضًا لتكون مقاومة للماء والعرق. عندما لا تكون قيد الإستخدام، يمكن وضعها في علبتها حيث يتم إعادة شحنها.

سماعات Powerbeats Pro الجديدة من آبل تضم الرقاقة Apple H1 الأحدث من شركة آبل، وهي نفسها الرقاقة الموجودة في الجيل الثاني من سماعات AirPods، وقد تم تطوير هذه الرقاقة لتوفير إتصال أسرع وأكثر إستقرارًا من رقاقة Apple W1 السابقة. كما أنه يمكنك إستخدام عبارة ” Hey, Siri ” لتنشيط المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Powerbeats Pro مصممة ليتم إستخدامها مع جميع الأجهزة وليس أجهزة آبل فقط، فبإمكانك إستخدام أي مساعد رقمي آخر معها.

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كما هو الحال مع AirPods، فقد تم تصميم سماعات Powerbeats Pro الجديدة للتشغيل والإيقاف التلقائي عندما يتم إرتداؤها أو نزعها من الأذن. يحتوي كل مكبر صوت أيضًا على عناصر تحكم فعلية للتحكم في مستوى الصوت مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذه الأخيرة كذلك للتحكم في تشغيل الأغاني. يمكنك إستخدام مكبر صوت واحد فقط في كل مرة أو كليهما معًا في وضع الستيريو.

توفر سماعات Powerbeats Pro الجديدة ما يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الموسيقى. جنبا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنك الحصول إجمالاً على ما يصل إلى 24 ساعة من الإستخدام. يتم شحن العلبة بواسطة موصل Lightning ولكنها تأتي مع كابل Lightning، في حال كنت تخطط لإستخدامها مع جهاز أندرويد.

ستكون سماعات Powerbeats Pro الجديدة متاحة بأربعة ألوان مختلفة تشمل اللون العاجي والأخضر الداكن والأزرق الداكن والأسود.