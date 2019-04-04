هواتف iPhone تصبح أرخص في الصين، ولكنها لا تزال أغلى مقارنة بالهواتف الراقية المنافسة

فاطمة أيت طالب - دبي - خفضت شركة آبل أسعار هواتف iPhone الخاصة بها مرة أخرى، بعد سياسة تخفيض الضرائب المحلية. ونظرًا لأن iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max هي الأغلى، فقد حصلت على أكبر إنخفاض في الأسعار، فهي الآن ستكلف 75 دولار أمريكي أقل. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تستمر شركة Huawei في السيطرة على سوق الهواتف الذكية في الصين لأن التغيير صغير جدًا بحيث يتعذر عليه القضاء على الأسعار التنافسية التي تعرض بها الشركات الصينية هواتفها الذكية الرائدة.

يبدأ سعر iPhone XS حاليًا من ما يعادل 1200 دولار أمريكي. وعلى سبيل المقارنة، يكلف الهاتف Huawei Mate 20 أقل من نصف ما تطلبه شركة آبل مقابل هاتفها الرائد، وحتى الهاتف Huawei Mate 20 Pro مع 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية يكلف أقل قليلاً من 950 دولار أمريكي. لم يتم بعد الإعلان عن الأسعار المحلية للهاتف Huawei P30 Pro، ولكننا نتوقع أسعار مماثلة.

كشف تقرير صادر من موقع MyDrivers أن شركة Huawei باعت أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي من سلسلة Huawei Mate 20 Series منذ الإعلان عنها قبل 4.5 أشهر، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي سجلته سلسلة هواتف Huawei Mate 10 Series. ويبدو أن شركة Huawei تركز بشكل خاص على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، ويبدو أن عدد ملاك هواتف Huawei Mate 20 يتخطون بالفعل عدد ملاك هواتف Huawei Mate 10.

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بالإضافة إلى المضاعفات الأخيرة للعلاقات السياسية والتجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فقد حصلت شركة Huawei على دعم في بلدها الأم لكونها علامة تجارية محلية.