انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث نادر.. العثور على حمار وحشي أشقر! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 02:16 مساءً - قالت مجلة "ناشونال جيوغرافيك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن أحد مصوريها عثر مصادفة على حمار وحشي أشقر بمتنزه سيرينجيتي الوطني، في تنزانيا.

وذكرت المجلة أنه في حين كان المصور "سيرجيو بيتاميتز" يعد برنامجاً عن هجرة الحمار الوحشي لاحظ شيئاً غير عادي، وهو حمار وحشي أشقر اللون.

وقال بيتاميتز للمجلة: "في البداية اعتقدت أنه حمار وحشي تدحرج في الغبار، وبعد فترة قصيرة أدركت أنّ هذا هو لونه الطبيعي وليس غباراً".

ووفقاً للخبراء فإنّ الحمار من المحتمل أن يكون مصاباً بـ"المهق"، وهي حالة تعني أن جلد الحيوان يحتوي على كمية أقل من الميلانين، وهو ما يمنحه صبغة أفتح أو أشقر أحياناً.