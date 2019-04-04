تكنولوجيا: واجهة مستخدم MIUI ستتخلص من الإعلانات وستقدم العديد من الميزات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتهرت شركة شاومي مؤخرًا بعرضها للإعلانات على هواتفها عن طريق واجهة المستخدم الخاصة بها MIUI، وأوضحت الشركة السبب وراء ذلك حين قالت إن هذه الإعلانات تدعم تكلفة تطوير تطبيقاتها الخاصة. ولكن اليوم، أكد المدير التنفيذي للشركة انه قد أجري مناقشات مع مطوري واجهة MIUI لحل مشكلة الإعلانات، إذ تعتبر الإعلانات مشكلة كبيرة للمستخدمين.

فقد قال Wang Teng Thomas، مدير منتجات شركة شاومي، أن الرئيس التنفيذي Lei Jun قد أكد انه سيتم التخلص من الإعلانات التي تؤثر على تجربة المستخدمين على واجهة MIUI.

بدأت شاومي في تطوير واجهة MIUI 11 في شهر يناير الماضي، حيث وعدت بإحضار نظام تشغيل “جديد وفريد”. وفي الأسبوع الماضي خلال جلسة استجواب، قالت الشركة أن واجهة MIUI 11 سوف تضيف مجموعة جديدة من الأيقونات المعاد تصميمها من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى وضع توفير طاقة جديد مع خيار لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل في وضع أحادي اللون للحفاظ على الطاقة.

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ونظرًا إلى أنه قد تم طرح الوضع الداكن مع أحدث تحديث لنظام Android Pie في العديد من الأجهزة، فمن المفترض أن يتم طرحه أيضًا مع واجهة MIUI 11.

ومن بين الميزات الجديدة القادمة مع واجهة MIUI 11:

دعم تسجيل المكالمات على QQ وWeChat.

ملف جديد للرسائل والصور والمستندات والملفات المحذوفة والذي يتم حذف ما بداخله تلقائيًا بعد 3 أيام.

عدسة مكبرة ناشئة عن طريق مفتاح الاختصار لمساعدة المستخدمين على تكبير الصور أو النصوص.

مربع إشعارات جديد مع عوامل تصفية مخصصة.

وضع توفير طاقة جديد ومميز.

تطويرات في التقويم.

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