تكنولوجيا: عايز سباك أو صنايعي؟!.. اطلبه من تطبيق “خدمتي” مع ضمان وقت التنفيذ والسعر

“خدمتي” Khidmitty هو تطبيق حديث يتيح لك طلب جميع الخدمات من هاتفك الذكي، سواء أردت سباك أو نقاش أو ميكانيكي، وجميع العمال ممن تحتاجهم لتصليح أجهزة منزلك، أو للقيام بخدمة بعينها.

عن طريق التطبيق الذكي “خدمتي”، يمكنك بكل سهولة التواصل مع العمال وفنيي الإصلاح، ومعرفة أسعارها ونوعية خدماتهم من خلال هذا التطبيق.

تطبيق “خدمتي”

يقدم التطبيق عبر الهاتف المحمول خدمات منزلية وخدمات أخرى مع تأكيد على إنجاز العمل في الوقت المحدد من قبل العميل بأعلى مستويات الجودة، ولا تقلق، فجميع أسعار الخدمات يتم التحكم بها عن طريق قائمة أسعار تحتوي على حد أقصى وأدنى، بالإضافة إلى الحصول على عروض أسعار لكل عمل من أجل المساعدة في اختيار مقدم الخدمة المناسب، وجميع خدمات الإصلاح والصيانة تشمل ضمان لمدة أسبوعين على الأقل.

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الخدمات التي يقدمها تطبيق “خدمتي”

يقدم تطبيق “خدمتي” عدد كبير من الخدمات، منها مكافحة الحشرات، الجيم، الجمال، الصيانة، التجارة، النقاشة، الكهرباء، السباكة، وكلها من قبل مدربين ومؤهلين أخلاقياً وفنياً وبأسعار مناسبة، وجميع مقدمي الخدمات خضعوا لمقابلات شخصية دقيقة وزيارات ميدانية لضمان حصولك على مقدمي خدمات ذوي جودة أداء عالية و ملتزمين فنياً وأخلاقياً وقادرين على تقديم الخدمات بمعايير ومقاييس عالية الجودة، وقاموا بتقديم صحيفة جنائية خالية تماماً من أية مخالفات قانونية أو أخلاقية سابقة، وجميع معلوماتهم بحوزة خدمتي.

كيفية استخدام تطبيق”خدمتي”

قم بتنزيل التطبيق من على متجر جوجل (جوجل بلاي) Google Play، ثم املأ البيانات، والتي تتضمن الاسم والعنوان وبعض البيانات التفصيلية لك كعميل.

قم بتحديد نوع الخدمة المطلوبة، ثم أرسل طلبك، وسوف يظهر لك ترشيحات من مقدمي الخدمة، لكي تختار الأنسب لك، ويفضل أن تختار مقدم الخدمة وفقا لأسعاره وقربه منك.

حال إذا كنت ترغب في تغيير الوقت، أو اليوم، اتجه إلى أعلى الصفحة وحدد الوقت، كما يتيح لك التطبيق إجراء محادثة مع مقدمي الخدمة، حال رغبتك الاستفسار عن أي شئ، ويتم الدفع بعد تقديم الخدمة لك، سواء نقدا أو عبر بطاقة الإئتمان (فيزا كارد).

أخيرا، يقدم التطبيق الخدمة في معظم مناطق محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وحال حدوث مشكلة في طلب الخدمة أو مع مقدم الخدمة، بإمكانك الاتصال بالقائمين علي التطبيق، من خلال الأرقام التي تظهر لك، أو إرسال إيميل إليهم، ليتم التواصل معك في أسرع وقت.