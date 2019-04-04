فيرجن موبايل تتيح التبديل الرقمي السريع إلى نظام الشريحة المضمنة eSIM عبر تطبيقها الهاتفي

دبي - الخليج 365 :

تضع فيرجن موبايل تجربة عملائها في صميم كل ما تقوم به، لذا قامت بإدخال ميزة التحويل إلى الشريحة المضمنة (eSIM) عند الطلب من خلال تطبيقها الذكي دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء، وبالتالي مواصلة استراتيجيتها المعتمدة على تسخير الابتكار الرقمي لتحسين حياة عملائها ومنحهم تجربة اتصالات محمولة محسنة ومبسطة.

وللتبديل إلى نظام الشريحة الرقمية المضمنة الجديدة، كل ما على العملاء فعله هو فتح تطبيق فيرجن موبايل واختيار " My Numbers" و"Move to eSIM" لاستلام رسالة التحقق من الهوية، يليها تثبيت eSIM في غضون خطوات قليلة دون الحاجة لزيارة المتجر أو مركز خدمة العملاء.

كما يمكن للعملاء الجدد ممن لديهم جهاز متوافق مع eSIM الاشتراك بفيرجن موبايل من راحة المنزل أو المكتب وتفعيل اشتراكهم في غضون ساعة واحدة من خلال خدمة التوصيل للمنازل الفريدة من فيرجن موبايل، ويمكن ببساطة تحميل التطبيق من متجر جوجل أو آبل الرقمي، ثم اختيار أو تحويل رقمك الحالي، وتصميم باقتك الشخصية.

يذكر أن خدمة eSIM المتطورة ظهرت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2018 ، مما يسمح لمستخدمي الهواتف المتحركة بتضمين شريحتهم رقمياً على أجهزتهم المتوافقة. ويتيح هذا الابتكار للعملاء الحصول على عدة اشتراكات رقمية ضمن نفس الهاتف المتحرك، الأمر الذي سيسهل بالتأكيد من حياة المستخدمين في الإمارات ممن يحملون حاليًا أكثر من هاتف أو لديهم شرائح SIM متعددة من بلدان مختلفة.