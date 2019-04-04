مكتب دبي الذكية يدعم منصة دو الرائدة "البلوك تشين كخدمة"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دعم دبي الذكية بشكل رسمي لمنصة "البلوك تشين كخدمة" (BPaaS) التي طورتها الشركة للمضي قدماً في دعم استراتيجية دبي للبلوك تشين. وتوفّر دو من خلال منصتها الرائدة "البلوك تشين كخدمة"، العديد من حالات الاستخدام الجديدة التي تستفيد منها كافة قطاعات الأعمال لتحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي مستدام يرتكز على أحدث التقنيات والخدمات. من خلال منح جميع المؤسسات الحكومية حرية البناء على أطر عمل متعددة مثل (بلوك تشين الايثريوم أو هايبر ليدجر) اعتمادًا على احتياجات العمل الخاصة بهم على منصة مدارة بالكامل وقابلة للتطوير وآمنة ومنخفضة التكلفة من خلال نموذج الدفع الفوري.

مستقبل أكثر ذكاءً وسعادةً

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حلول المؤسسات: "تعتبر أجندة دبي الخاصة بتقنية البلوك تشين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للمدينة نحو المستقبل المستدام الذي نطمح إليه جميعاً. ونحن فخورون بأن نكون قوّة تمكينية داعمة لجهود الحكومة نحو الاعتماد بشكل كامل على الخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة. ويكمن هدفنا الأساسي من خلال تطوير منصتنا البلوك تشين كخدمة للعمل على تعزيز التحول عبر كافة القطاعات في الدولة لتمكينها من مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ويمثل اعتماد منصتنا من جانب مكتب دبي الذكية خطوة مهمة في طريقنا نحو توفير المزيد من حالات الاستخدام والحلول الذكية التي ستساهم بدورها في تعزيز كفاءات التعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. ونعتقد أن إيجابيات هذه الحلول تتعدى حدود تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، لتشمل أيضاً تحسين تجارب المواطنين والمقيمين في المدينة الذكية ونمط حياتهم اليومية".

ومن جهته، قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "لطالما كانت دبي رائدة في استراتيجياتها الخاصة بـ"البلوك تشين" منذ ظهور هذه التقنية وحتى الآن مع رؤى وخطط طموحة لابتكار طرق ونماذج جديدة تساهم في وضع خارطة طريق مستقبلية لتنفيذ وتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنية الرائدة. وستساعدنا منصة البلوك تشين كخدمة التي طورتها دو، الشريك الاستراتيجي الرسمي لمكتب دبي الذكية، في تحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تطوير خدمات جديدة تستند إلى تقنية البلوك تشين وتعزز طموحاتنا نحو الوصول إلى معاملات حكومية خالية من الورق وأكثر كفاءة بحلول العام 2021، مما يساهم في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين إلى جانب توفير الوقت والجهد وكذلك الموارد".

دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية

ستقوم دو عبر منصتها المتقدمة بتزويد دبي الذكية بحلول متطورة تستند إلى تقنية البلوك تشين، لتكون بمثابة بنية تحتية سحابية يمكنها توفير شبكات خاصة وفق أطر عمل متعددة مثل "بلوك تشين إيثيريوم" أو "بلوك تشين هايبر ليدجر".

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وتوفر منصة البلوك تشين كخدمة بيئة مشتركة لاستضافة الملفات ونماذج الأعمال وأنظمة الإنتاج القائمة على تقنية البلوك تشين بما في ذلك البنية التحتية المشتركة وإدارة الوثائق وغيرها، والتي ستعمل بدورها على تسهيل العمليات الحالية لأي جهة وتعزيز مستوى أمانها وتحصينها ضد التلاعب أو التغيير. كما أنها تعمل على دعم خوارزميات متعددة ومتوافقة إضافة إلى ميزات أخرى تشمل المراقبة والإدارة وقدرات العقود الذكية. وتوفر منصة البلوك تشين كخدمة للشركات قابلية كبيرة للتطوير ومستوى عالٍ من التوافق فضلاً عن إمكانية وصول منخفض التكلفة وفق نموذج "الخدمة مقابل التكلفة".

تعتبر تقنية البلوك تشين ذات أهمية استراتيجية لصناع القرار، حيث تساعد الجهات الحكومية في تحسين نماذج أعمالها وبرامجها الخدمية بما ينسجم مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق.

شركة رائدة في حلول البلوك تشين

وكانت دو قد أطلقت منصتها المتقدمة "البلوك تشين كخدمة" بالتعاون مع شركة ConsenSys، الرائدة في مجال حلول تقنية البلوك تشين وتصميم التطبيقات اللامركزية بهدف دعم استراتيجية الإمارات للعاملات الرقمية 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين لتحويل المعاملات الحكومية إلى منصة بلوك تشين.

وكشفت دو، في بداية هذا العام، الستار عن أحدث ابتكارات المنصة، وذلك بالتعاون مع شركة "دونر هيلث تيك" الوطنية المتخصصة بتطوير حلول عالمية قائمة على تقنية البلوك تشين في مجال خدمات الرعاية الصحية. وتمثل الابتكار الجديد بتطوير حل متقدم هو الأول من نوعه على مستوى الدولة يستند إلى تقنية البلوك تشين ويهدف إلى التحقق من صحة وسلامة المرضى في مجال الرعاية الصحية.