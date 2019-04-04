تكنولوجيا: Beats تعلن رسمياً عن سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية بسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Beats عن الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية Powerbeats Pro التي تنطلق بسعر 250 دولار على أن يبدأ الشحن في شهر مايو.

قدمت علامة Beats التابعة لشركة ابل سماعة Powerbeats Pro اللاسلكية المميزة برقاقة ابل H1، والتي صممت لدعم المستخدمين من الرياضيين على مدار اليوم.

وتتميز سماعة Powerbeats Pro بتصميم يدعم تثبيت السماعة من خلال مشبك للأذن الذي يعمل على تثبيت السماعة بشكل جيد مع نشاط المستخدم، كما أُستخدم السيليكون في تصميم السماعة لدعم تثبيت وحماية السماعة بشكل أفضل.

وتأتي سماعة Powerbeats Pro بتصميم مقاوم للماء والتعرق، كما تأتي السماعة بحافظة لتخزين السماعة في حالة عدم الإستخدام أو لدعم شحن السماعة.

كما تعمل رقاقة H1 المستخدمة في سماعة Powerbeats Pro على دعم السماعة بآداء سريع في الإتصال، مع ثبات الإشارة، وهي الرقاقة ذاتها المستخدمة من ابل في سماعة AirPods.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار من Beats مع مساعد Siri الرقمي الذي يدعم المستخدم في تلقي الأوامر الصوتية، إلا أن سماعة Powerbeats Pro ستدعم أيضاً أي مساعد إفتراضي أخر حيث لا يقتصر هذا الإصدار على أجهزة ابل فقط، بل يدعم الكثير من الأجهزة الذكية.

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سماعة Powerbeats Pro تأتي أيضاً بتقنية التشغيل عند وضع السماعة والتوقف المؤقت عن التشغيل عند إزالة السماعات من الأذن، أيضاً تأتي كل جهة من مكبرات السماعة بميزة التحكم اليدوي في مستوى الصوتيات، أو التحكم في تشغيل السماعة، كما يمكن للمستخدم إختيار تشغيل الستريو في جهة واحدة من السماعة أو كلا الجهتي معاً.

من جانب أخر تضم سماعة Powerbeats Pro بطارية تدعم المستخدم حتى 9 ساعات من تشغيل الموسيقى، مع حافظة للشحن يمكن أن تدعم المستخدم حتى يوم كامل، ويمكن شحن الحافظة عبر موصل Lightning، كما تدعم الإتصال بكابل Lightning أيضاً للتوافق مع أجهزة Android.

وتنطلق سماعة Powerbeats Pro بألوان الأزرق، الأبيض، البني إلى جانب اللون الأسود، حيث يبدأ شحن السماعة في شهر مايو بسعر 250 دولار.

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