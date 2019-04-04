الشحنات العالمية للهاتف Redmi Note 7 تكسر حاجز 4 ملايين وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi Note 7 سيصبح دائمًا واحدًا من أكثر الهواتف الذكية مبيعًا هذا العام، والرقم الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi اليوم تجعلنا أكثر إعجابًا بما حققه هذا الهاتف حتى الآن.

أكدت شركة Xiaomi أن شحنات الهاتف Redmi Note 7 كسرت بالفعل حاجز أربعة ملايين وحدة، وهذا ما يعني بأن مبيعات هذا الهاتف تقدر بـ 1.3 مليون وحدة شهريًا منذ إطلاقه في شهر يناير الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن شحنات الهاتف Redmi Note 7 كسرت حاجز 4 ملايين وحدة بحلول 29 مارس، وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر ذلك بشكل صريح، فمن المحتمل أن يتضمن هذا الرقم مبيعات الهاتف Redmi Note 7 Pro أيضًا.

في الحقيقة، الأرقام التي حققها الهاتف Redmi Note 7 حتى الآن لا تبدو مفاجئة، فهذا الهاتف نال إعجاب الجميع بفضل عمر البطارية المميز وأداء الكاميرا الذي يستحق الثناء. وللتذكير، فالهاتف Redmi Note 7 يأتي مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يأتي مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج تضم كاميرتين إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن هذا الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل اللون الزهري المتدرج واللون الأسود واللون الأزرق المتدرج.

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عندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Redmi Note 7 يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass الزجاجية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني.

الهاتف Redmi Note 7 يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن علبة الهاتف ستضم شاحن عادي، ولكن يمكنك المطالبة بالحصول على الشاحن السريع مقابل دولار ونصف فقط. ووفقا لشركة Xiaomi، فمن الممكن شحن بطارية الهاتف Redmi Note 7 بالكامل في غضون ساعة و 43 دقيقة.