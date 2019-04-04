خدمة بث الألعاب الجديدة Google Stadia ستحترم خصوصية مستخدميها

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنسبة لأي شخص يستخدم منتجات وخدمات جوجل، فهناك إحتمال كبير أن تكون الشركة تجمع معلومات عنه. وقد أدى هذا إلى تساؤل البعض عن نوع المعلومات التي قد تجمعها شركة جوجل عن المستخدمين الذين يستخدمون خدمة بث الألعاب عبر السحابة الجديدة Google Stadia.

الخبر السار هو أن شركة جوجل ذكرت أنها ستحمي وستحترم خصوصية مستخدميها. هذا وفقا لمقابلة أجراها موقع Games Industry مع Phil Harrison من شركة جوجل والتي ذكر فيها أن مستخدمي Google Stadia سيتمكنون من الحصول على إستخدام شخصي مختلف تمامًا عن إستخدامهم لخدمات جوجل العادية.

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ووفقا للسيد Phil Harrison، فقد صرح بالقول : ” لقد تم وضع ذلك على رأس سياسة الخصوصية والمعلومات الشخصية القوية التي تتبعها جوجل ولن تقوم بتغيير هذه السياسة من خلال Google Stadia. الحساب الذي تستخدمه في Google Stadia مبني فوق حساب جوجل الخاص بك، ولكن بالطبع ستتمكن من الحصول على تجربة شخصية متميزة ومختلفة عن التجربة الشخصية التي تحصل عليها على جوجل. نحن ملتزمون بحماية وإحترام خصوصية المستخدمين في كل خطوة على الطريق “.

لا يزال من غير الواضح ما يعنيه هذا بالضبط أو كيف يمكن للمستخدمين القيام بذلك، ولكن يبدو أن ما تفعله بحسابك على Google Stadia قد يُحذف من حسابك على Google. لم تؤكد الشركة رسميًا متى سيتم إطلاق الخدمة بإستثناء أنه من المحتمل أن يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.