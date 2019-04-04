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بالصور: بيجاما ذكية تحمي من الأمراض وتضمن نوم عميق

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نشر موقع الديلي ميل البريطاني، خبراً مفاده أنّ علماء من جامعة ماساتشوستس الأميركية قد ابتكروا ملابس نوم ذكية تراقب نبضات القلب، التنفس ووضعية الجسم.

وفي التفاصيل، فقد تمّ تصميم هذه البيجاما القطنية بأجهزة استشعار وسعرها يترواح بين الـ 100 والـ 200 دولار أميركي.

REM sleep occurs at intervals during the night and is characterised by rapid eye movements, dreaming and bodily movement. Four of the sensors measure pressure, or a body pressed against a bed. The fifth, is positioned over the chest and senses rapid pressure changes



نُشير إلى أن البيجاما تحتوي على خمسة أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الذاتية مخيّطة في بطانة القميص، لمراقبة التنفس وحركة العين والنوم.

والجدير ذكره، أن لهذه البيجاما بلوتوث يرسل البيانات لاسلكياً إلى الكمبيوتر لتحليلها.

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The sensors are connected by wires made from thread thinly coated in silver so they are completely undetectable for the wearer. Signals collected from the five patches are sent to a tiny circuit board that looks and functions like an ordinary button The sensors are connected by wires made from thread thinly coated in silver so they are completely undetectable for the wearer. Signals collected from the five patches are sent to a tiny circuit board that looks and functions like an ordinary button

أمّا عن هدف هذه البيجاما فهو المساعدة في النوم بعيداً عن الإجهاد والتعب، مع حماية الجسم من الالتهابات والأمراض كالقلب، الكلى، ضغط الدمّ والسكري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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