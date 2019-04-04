- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وفي التفاصيل، فقد تمّ تصميم هذه البيجاما القطنية بأجهزة استشعار وسعرها يترواح بين الـ 100 والـ 200 دولار أميركي.
نُشير إلى أن البيجاما تحتوي على خمسة أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الذاتية مخيّطة في بطانة القميص، لمراقبة التنفس وحركة العين والنوم.
والجدير ذكره، أن لهذه البيجاما بلوتوث يرسل البيانات لاسلكياً إلى الكمبيوتر لتحليلها.
أمّا عن هدف هذه البيجاما فهو المساعدة في النوم بعيداً عن الإجهاد والتعب، مع حماية الجسم من الالتهابات والأمراض كالقلب، الكلى، ضغط الدمّ والسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بيجاما ذكية تحمي من الأمراض وتضمن نوم عميق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.