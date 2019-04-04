درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4 /4 /2019 بمحافظات مصر

نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة إلى...