شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تصمم طائرة يمكنها تغيير شكلها فى منتصف الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت ناسا جناحًا متطورًا سيسمح لها بتصميم طائرة قادرة على تغيير شكلها فى منتصف الرحلة، ورغم أن هذا الجناح مازال مجرد نموذج تصورى، إلا أنه سيكون قادرا على تغيير شكله من أجل التحكم في طيرانه.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتضمن الجناح المبتكر مزيجًا من المكونات الصلبة والمرنة، مما يجعل من الممكن التلاعب بالجناح بالكامل، فهو أخف وزنا وأكثر مرونة من التصاميم الحالية بسبب آلية ذكية تتضمن ربط المكونات المنفصلة مع الهيكل، ويتم بعد ذلك تشكيل هيكل شبكي من هياكل تشبه المكعب ويسمح لها أن تكون أخف بكثير من البدائل الحالية، وتبلغ كثافة المواد الجانبية 5.6 كيلوجرام لكل متر مكعب، بينما تبلغ كثافة المطاط حوالي 1500 كيلوجرام لكل متر مكعب.

ويبلغ طول النموذج الأولي الحالي حوالي 18 قدمًا (حوالي 5 أمتار) ، أي ما يقرب من حجم الجناح الحقيقي على متن طائرة ذات مقعد واحد، وتعتمد التصميمات على الطرز السابقة التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار ويزعمون أنها تبسط العملية.