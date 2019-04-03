شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن تنظيم معرض دولى للطيران أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لعلوم وتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطنى انعقاد معرض "سيتشوان الدولى للطيران" فى مدينة قوانجهان بمقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين أوائل أكتوبر المقبل.

وذكرت المصلحة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن المعرض، الذى يقام مرة كل سنتين، سيشهد عرض أكثر من 150 طائرة، إلى جانب فعاليات تشمل عرضا جويا وعرض منتجات ثقافة الطيران، وإقامة منتديات متخصصة.

وشارك فى النسخة الماضية من المعرض عام 2017 ما يزيد عن 200 شركة، وتم عرض 120 طائرة، فيما جذب المعرض 300 ألف زائر.