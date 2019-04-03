اليوم الجديد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة 26 درجة مئوية، التي نشدها خلال هذه الأيام، هي المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة لهذا الوقت من العام.
وأشار "شاهين"، إلى أن الطقس في الأيام المقبلة سيشهد رياح هادئة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، بجانب وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية...
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد»: الأحوال الجوية مستقرة حتى نهاية هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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