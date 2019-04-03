«الأرصاد»: الأحوال الجوية مستقرة حتى نهاية هذا الأسبوع

اليوم الجديد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "ام بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة 26 درجة مئوية، التي نشدها خلال هذه الأيام، هي المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة لهذا الوقت من العام.



وأشار "شاهين"، إلى أن الطقس في الأيام المقبلة سيشهد رياح هادئة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، بجانب وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية...