كوريا الجنوبية تحصل على أول شبكة 5G في العالم

تستعد كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإطلاق أول شبكة جيل خامس 5G تجارية للهواتف المحمولة في العالم، متغلبة بذلك على الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

وأعلنت شركة SK Telecom في بيان عن بداية عصر الإبداع الفائق مع 5G، حيث من المفترض أن يطلق مشغل الاتصالات خدمته يوم الجمعة 5 أبريل، إلى جانب الإصدار الذي يدعم تقنية 5G من هاتف سامسونج Galaxy S10.

وفي ظل امتلاكها لأعلى معدلات انتشار للهواتف الذكية في العالم، فإن كوريا الجنوبية تخوض سباقًا مع الصين والولايات المتحدة واليابان لتسويق الجيل الخامس، على أمل أن تحقق التكنولوجيا اختراقًا في مجالات مثل المدن الذكية والسيارات ذاتية الحكم، وتزيد من نموها الاقتصادي.

وقال ريو يونج سانج Ryu Young-sang، نائب الرئيس التنفيذي في شركة SK Telecom: “من المفيد أن تقدم شركات الاتصالات الكورية الجنوبية خدمات وشبكات تلبي أعلى مستوى من الجودة والصورة لعملاء كوريا الجنوبية”.

وأضاف ريو أن تقنية 5G سوف تغير المشهد في صناعة الألعاب لأنها تتيح تشغيل الألعاب بأقل قدر من التأخير على الهواتف الذكية.

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وأنفقت شركات الاتصالات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات على الحملات التسويقية لتقنية 5G، وتتوقع SK Telecom حصولها على حوالي مليون عميل ضمن خدمات الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2019.

وتزعم شركة الاتصالات الكورية الجنوبية أن شبكتها تتمتع بأعلى سرعات وتغطية أوسع وأفضل حماية بالمقارنة مع أي مشغل 5G.

وتمتلك شركة SK Telecom، المشغل الأكبر في كوريا الجنوبية، 34 ألف محطة قاعدية مزودة بتقنية 5G مع تغطية مركزة في أكثر الأجزاء ازدحامًا في 85 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

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وتشمل هذه الأماكن المناطق الجامعية والطرق السريعة وخطوط المترو والأماكن الرياضية.

وكانت هناك أيضًا جهود لتحسين التغطية الداخلية في حوالي 120 مواقع مثل مراكز التسوق والمطارات، حيث تفتخر SK Telecom بتكنولوجيتها.

وتوفر SK Telecom، من خلال تطبيق “Total In-building Solution” المطور ذاتياً، معدلات بيانات أسرع أربعة أضعاف من منافسيها عبر استخدام أربعة هوائيات للهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة أن شبكتها جاهزة لدعم تطبيقات زمن التأخر المنخفض للغاية مثل السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية، وأن الجمع بين البنية التحتية لشبكات 4G و 5G يتيح سرعات تصل إلى 2.7 جيجابت في الثانية.

وبينما يستغرق تنزيل محتوى واقع افتراضي بحجم 12 جيجابايت عبر شبكة 5G وحدها أكثر من دقيقة واحدة، إلا أن الأمر يستغرق 36 ثانية فقط لتنزيل المحتوى نفسه عبر شبكة 4G-5G الخاصة بشركة SK Telecom.

وتخطط SK Telecom لتقديم ما يصل إلى 8000 محتوى مختلف يسخر إمكانيات هذه السرعات في مجالات متنوعة، بما في ذلك فيديوهات 4K والألعاب والواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وتقدم SK Telecom، الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، نفس كمية البيانات بأقل من التكلفة المعادلة على شبكات الجيل الرابع 4G.

وأطلقت الشركة، مع اثنين من المشغلين الكوريين الآخرين، خدمات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية في شهر ديسمبر الماضي، لكن هذه الخدمات لم تكن خدمات النطاق العريض المحمول، إذ لم تكن أجهزة 5G متاحة تجاريًا بعد.

وكانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أول شركة مصنعة للهواتف تكشف عن هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G في شهر فبراير، في حين تم الإعلان عن عدد آخر من الأجهزة خلال فعاليات MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية.