تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة OnePlus 7 تكشف عن كاميرة ثلاثية وإطارات نحيفة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود هاتف OnePlus 7 لجذب الأضواء من جديد اليوم، حيث ظهرت تسريبات مصورة لحافظة الهاتف تستعرض تصميم الكاميرة الخلفية المميزة بالإعدادات الثلاثية مع بعض المواصفات الأخرى في إصدار وان بلس القادم.
ظهرت التسريبات المصورة الأولى لهاتف OnePlus 7 خلال الشهر الماضي عبر CAD، حيث إستعرضت التسريبات الملامح الأولى لتصميم الهاتف، واليوم يعود هاتف وان بلس للأضواء من جديد مع تسريبات جديدة لحافظة الهاتف.
وتكشف التسريبات المصورة الجديدة عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 7 القادم هذا العام، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية منبثقة لدعم عرض أفضل بكامل الشاشة.
ومع إختفاء النتوء العلوي من شاشة OnePlus 7 يأتي الهاتف أيضاً بتصميم مميز بإطارات نحيفة جداً، والتي تتميز بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي من الهاتف، إلا أنها لا تظهر بشكل كبير كما لا تؤثر على العرض المميز في الشاشة.
ومن المقرر أن يضم هاتف OnePlus 7 زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر مع زر التشغيل، بينما يأتي شريط التنبيهات في الجزء الأيمن من الهاتف، كما تنتقل فتحة شريحة SIM إلى الجزء السفلي، مع منفذ USB C، والميكروفون والمكبرات الصوتية أيضاً.
كما تقدم وان بلس هاتف OnePlus 7 هذا العام دون مدخل السماعات 3.5مم الذي تم إزالته بالفعل من تصميم إصدارها الحالي OnePlus 6T، أيضاً يؤكد إختفاء مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف على إطلاق هاتف OnePlus 7 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة وهي أيضاً واحدة من المميزات التي جاء بها هاتف 6T.
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