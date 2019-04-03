تكنولوجيا: جوجل تتوقف عن بيع هواتف Pixel 2 وPixel 2 XL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل أول مجموعة Pixel لها في شهر أكتوبر من عام 2016، وبعد ذلك أوقفت المبيعات بعد عام ونصف في شهر أبريل من عام 2018. وفي نفس السياق، تم إطلاق مجموعة Pixel 2 في شهر أكتوبر من عام 2017، والآن، أعلنت جوجل أنها ستقوم بإيقاف مبيعات Pixel 2 و Pixel 2 XL رسميًا.

فقد أزالت شركة جوجل اليوم هاتفي Pixel 2 و Pixel 2 XL من متجرها تمامًا، ومع ذلك، سيظل كل من الهاتفين يتلقيان تحديثات أندرويد وتصحيحات الأمان الشهرية. فعلى الرغم من أنه تم إيقاف مبيعات Pixel و Pixel XL الأصليين في العام الماضي، إلا أن جوجل لازالت تدفع التحديثات وتصحيحات الأمان إليهما.

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من الجدير بالذكر أن هاتفي Pixel 2 و Pixel 2 XL قد جاءوا بمعالج Snapdragon 835 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، هذا وبالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

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