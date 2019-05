تكنولوجيا: لعبة Borderlands 3 تنطلق رسمياً للمستخدمين في 13 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن رسمياً اليوم في حساب Borderlands 3 على تويتر عن موعد إطلاق اللعبة القتالية المرتقبة من المستخدمين، حيث تتوفر لمنصات الألعاب المختلفة بدءاً من 13 من سبتمبر.

تنطلق لعبة Borderlands 3 في 13 من سبتمبر رسمياً لمستخدمي أجهزة الحاسب، وPS4، وأيضاً أجهزة Xbox One، على أن يتوفر الإصدار الخاص بالحاسب حصرياً في متجر Epic Games خلال ستة أشهر من إطلاق اللعبة، ومن ثم ستتوفر اللعبة أيضاً على Steam.

أيضاً من المقرر أن تتوفر لعبة Borderlands 3 للطلب المسبق على الموقع الرسمي Borderlands، حيث يقدم مطوري اللعبة لطلبات الحجز المسبق الآن مجموعة خاصة من الأسلحة الذهبية، كما كشفت Gearbox خلال الإعلان عن اللعبة في شهر مارس عن بعض الأسماء في اللعبة ومنهم (Moze the Gunner، وFl4K the Beastmaster، وAmara the Siren إلى جانب Zane the Operative)، ومن أسماء الأشرار Calypso Twins، ومن المتوقع أن تنطلق أجزاء أخرى من هذه السلسلة أيضاً.

