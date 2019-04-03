الإعلان رسميا عن الهاتف Oppo A7n مع معالج ثماني النوى، وشاشة بحجم 6.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A5s في شهر مارس الماضي، واليوم قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة معدلة قليلا من هذا الهاتف تدعى Oppo A7n في الصين.

المكونات الداخلية للهاتف Oppo A7n الجديد مماثلة للمكونات الداخلية للهاتف Oppo A5s، والإختلافات الوحيدة بينهما تشمل زيادة مقدار الذاكرة العشوائية وترقية دقة الكاميرا الأمامية. في حين جاء الهاتف Oppo A5s مع 3GB من الذاكرة العشوائية ومع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فقد جاء الهاتف Oppo A7n مع 4GB من الذاكرة العشوائية ومع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

تشمل المواصفات الأخرى للهاتف Oppo A7n شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 4230mAh.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف Oppo A7n يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام الأندرويد Oreo ومع واجهة ColorOS 5.2.1. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللون الأخضر الداكن، وبسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن مع العلم بأننا لا نعلم كذلك متى سيصل هذا الهاتف إلى رفوف المتاجر.