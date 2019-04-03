الكشف رسميًا عن لوحة المفاتيح Logitech Slim Folio Pro Keyboard من أجل لوحيات iPad Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، أعلنت شركة Logitech عن لوحة المفاتيح الواقية Logitech Slim Folio Keyboard لجهاز iPad. لقد وفر هذا الملحق للمستخدمين بديلاً للوحة المفاتيح Apple Smart Keyboard من شركة آبل، والتي كانت بشهادة العديد من الأشخاص مكلفة نوعًا ما. الخبر السار الآن هو أن شركة Logitech قررت اليوم إطلاق نسخة جديدة من Logitech Slim Folio Keyboard من أجل لوحيات iPad Pro الأحدث من شركة آبل تدعى Logitech Slim Folio Pro Keyboard.

وكما سمعتم على الأرجح، فقد قامت شركة آبل في العام الماضي بإطلاق طرازات جديدة من لوحيات iPad Pro، وهذه الطرازات الجديدة لم تأتي بالتغييرات على مستوى التصميم فقط، فهي حصلت على شاشات أكبر أيضًا. هذا يعني أن لوحة المفاتيح Logitech Slim Folio Keyboard القديمة لن تكون متوافقة مع لوحيات آبل الجديدة، ولكن هذا ما تريد لوحة المفاتيح الجديدة تغييره.

في الغالب، تبدو لوحة المفاتيح Logitech Slim Folio Pro Keyboard الجديدة مشابهة للوحة المفاتيح القديمة وتعمل بنفس الطريقة أيضًا. سيتم ربطها مع الجهاز اللوحي بإستخدام Bluetouth LE وستعمل أيضًا على إطالة عمر البطارية، لأنه وفقا لشركة Logitech، فمن الممكن أن تعمل لوحة المفاتيح الجديدة هذه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن. وعلاوة على ذلك، فهي تمتاز بإستخدامها للنسيج من أجل حماية شاشة iPad Pro الخاص بك.

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إذا كنت مهتمًا بلوحة المفاتيح Logitech Slim Folio Pro Keyboard الجديدة من شركة Logitech وترغب في الحصول عليها، فتوجه إلى الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت للحصول عليها مقابل 120$ للنسخة المناسبة لجهاز iPad Pro المزود بشاشة 11 إنش، ومقابل 130$ للنسخة المناسبة لجهاز iPad Pro المزود بشاشة 12.6 إنش.