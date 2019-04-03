سامسونج تؤكد رسميًا عزمها إطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في الوطن الأم يوم 5 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لم تدرك ذلك، ولكن شركة سامسونج أعلنت عن خمسة هواتف على الأقل في الحدث الذي عقدته في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية. في حين سرق كل من Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy S10e و Galaxy Fold الأضواء بالتأكيد، فقد كان هناك Galaxy S10 5G أيضًا. كان الهدف دائمًا هو التواجد في المتاجر بكوريا الجنوبية في اليوم 5 أبريل، وهذا بالفعل ما تم تأكيده أخيرًا بشكل رسمي.

في بيان صحفي، تروج شركة سامسونج لحقيقة أنها عملت على مدار العقد الماضي عن كثب مع شركات الإتصالات ومصنعي الأجهزة ومطوري البرمجيات لجعل تكنولوجيا 5G حقيقة واقعة. وبينما تم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G من الناحية الفنية في كوريا الجنوبية في اليوم 1 ديسمبر، فإبتداء من يوم الجمعة التالي، سيكون هناك أيضًا هاتف ذكي قادر على دعم هذا النوع من الشبكات.

Galaxy S10 5G ليس نسخة مطابقة للهاتف Galaxy S10 مع إضافة الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، فهو عبارة عن هاتف مختلف تمامًا، على الرغم من أنه يستخدم نفس لغة التصميم، فالهاتف Galaxy S10 5G الجديد لا يتفوق على طرازات Galaxy S10 الأخرى بدعم شبكات الجيل الخامس 5G فقط، فهو يضم أيضا شاشة Dynamic AMOLED أكبر بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD علمًا أن هذه الشاشة تعد أول شاشة للهواتف الذكية تدعم محتوى +HDR10 إلى جانب شاشات Dynamic AMOLED المستخدمة في طرازات Galaxy S10 الأخرى.

وبالعودة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G، فالهاتف Galaxy S10 5G يدعم شبكات mmWave وشبكات 6GHz الفرعية. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا WiFi 6، كما أنه يضم المعالج Snapdragon 855 أو Exynos 9820 حسب المنطقة، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB، ولكن ليس هناك منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Galaxy S10 5G حصل على نفس الكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف +Galaxy S10 على الرغم من أنه تم تدعيمها بمستشعر 3D ToF، ولكنه يتفوق على هذا الأخير من حيث الكاميرا الخلفية، فالهاتف Galaxy S10 5G يضم أربع كاميرات في الخلف، وفي حين تُعد الكاميرات الثلاثة الأولى مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10، فالكاميرا الرابعة والأخيرة عبارة عن كاميرا 3D ToF، وهي الكاميرا التي تستخدم من أجل Video Live وإلتقاط الصور الثلاثية الأبعاد، ومن أجل تطبيقات الواقع المعزز أيضًا.

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الهاتف Galaxy S10 5G يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Super Fast Charging والتي تسمح بشحن البطارية بسرعة 25 واط. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy S10 5G يأتي بدوره مع تقنية الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare والتي تسمح للمستخدمين بإستخدام الهاتف لشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا مثل الساعات الذكية والهواتف الأخرى.

وعلى غرار هواتف Galaxy S10 الأخرى، فالهاتف Galaxy S10 5G مصمم بدوره لمقاومة المياه والغبار، ويضم مكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بتكنولوجيا Dolby Atmos، كما أنه يدعم وضع Samsung DeX، والميزات الأخرى المعتادة في هواتف سامسونج الرائدة.

لسوء الحظ، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول سعر الهاتف Galaxy S10 5G في كوريا الجنوبية، ومتى سيصل إلى البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد سمعنا مؤخرًا بأن شركة الإتصالات الأمريكية Verizon ستبدأ بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم 5 أبريل على أمل إطلاقه بشكل رسمي هناك بعد مرور بضعة أسابيع. وعلى ذكر ذلك، فسوف يحصل العملاء الذين قرروا الحصول على الهاتف قبل 16 أبريل مجانًا على سماعات Galaxy Buds، وشاحن لاسلكي، فضلا عن خصم بنسبة 50 في المئة لمرة واحدة على إستبدال الشاشة خلال السنة الأولى.

بعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، سيتم إطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في ست دول أوروبية، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة. تعمل ثماني شركات إتصالات على الأقل مع سامسونج لتطوير شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها لتوفير أقصى سرعة ممكنة لملاك Galaxy S10 5G.