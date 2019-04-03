الهاتف Honor 10i يظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية مع 6GB من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتف Honor 10i في روسيا في شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من أنه يضم نفس المواصفات التقنية للهاتف Honor 10 Lite، فهو كان في الحقيقة عبارة عن هاتف ذكي جديد مع ثلاث كاميرات في الخلف، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهر هذا الهاتف الآن في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تحت الأسماء الرمزية HRY-TL00T و HRY-AL00Ta، ونظرًا إلى المواصفات التقنية المدرجة في الموقع، فيبدو أن الهاتف Honor 10i سيصل إلى الصين مع 6GB من الذاكرة العشوائية بدلاً من 4GB.

في حين تم ترقية مقدار الذاكرة العشوائية، فقد ظلت بقية المواصفات التقنية على حالها من دون تغيير، فهو لا يزال يضم شاشة بحجم 6.21 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وبطارية بسعة 3400mAh، كما أنه يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.4. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا في الأمام بدقة 32 ميغابكسل.

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نظرًا إلى أنه تم رصد الهاتف Honor 10i يصل لموقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA بأسماء رمزية مختلفة، فهذا قد يعني بأننا سنرى هذا الهاتف معروضًا للبيع بعدة إصدارات تشمل 4GB/64GB و 6GB/64GB و 6GB/128GB. ونظرًا إلى أنه من المتوقع أن يكلف هذا الهاتف ما يعادل 300$ في روسيًا، فنحن نتوقع أن يكون سعر هذا الهاتف منخفضًا قليلا في الصين.