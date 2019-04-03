انت الان تتابع تفاصيل خبر مساعد جوجل أصبح بصوت المشاهير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 06:48 مساءً - أطلقت شركة "جوجل"، اليوم الأربعاء، ميزة جديدة لمساعدها الناطق ولكن بأصوات المشاهير، وبدأت بصوت المغني المشهور "جون ليجند".

وصوت "جون ليجند"، واحد من 6 أصوات واقعية بدأت جوجل بالعمل عليها منذ 2018، لإجابة المستخدمين عن حالة الطقس والتواريخ وأشياء أخرى.

وأعلنت الشركة بدءها بمشروع "ويف نت"، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج أصوات أكثر واقعية من خلال أخذ عينات من الكلام البشري ونمذجة الأشكال الصوتية مباشرة منه.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل "سوندار بيتشاي: "لقد سمح لنا مشروع ويف نت، بتقصير الوقت المطلوب لإنتاج الأصوات".

ولغرض تنشيط صوت "ليجند"، يمكن للمستخدمين أن يقولوا "مرحباً يا جوجل" أو يقولوا "تحدث مثل ليجند"، أو عبر الانتقال إلى الاعدادات الصوتية.

وتتوفر هذه الميزة بالوقت الحالي فقط باللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة فقط، وستكون هذه مجرد بداية وتطمح جوجل لإضافة المزيد من أصوات المشاهير وبعدة لغات.