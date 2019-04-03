كانون تطرح الكاميرتان الفوريتان زوميني S و C

ملحقات كانون تطلق العنان للإبداع بمزايا عديدة وتجعل من كل لحظة قصة تروى

أعلنت كانون الشرق الأوسط عن طرح كاميرتين للطباعة الفورية زوميني S وزوميني C، بعد نجاحها في طرح أول طباعة جيب محمولة من سلسلة زوميني Zoemini العام الماضي.

وتتسم كاميرتا الطباعة الفورية المحمولتان بتعدد الإمكانيات، مثل قابليتهما السهلة للحمل نظراً لحجمهما المناسب للجيب، وتشجيعهما للإبداع بفضل إمكانية الطباعة في أي مكان على ورق قابل للصق.

وتعد الكاميرا الفورية زوميني S مثالية لأولئك الذين يريدون التقاط لحظات مميزة وطباعتها ومشاركتها مع الآخرين سواء خلال العطلات والمغامرات، أو أثناء لقاءات الأصدقاء والأهل، أو مجرد صور شخصية أو صور لأطباق طعام محببة لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعمل هذه الكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل وتضم مرآة أمامية وإضاءة حلقية وتشتمل على ميزة التصوير عن بعد.

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كما تتسم بسهولة الاستخدام وتضمن لمستخدميها القدرة على التقاط صور سيلفي مثالية وفورية.

وتأتي الكاميرا بثلاثة ألوان أنيقة هي الذهبي الوردي والأسود المطفي والأبيض اللؤلؤي، وبالإمكان حملها بسهولة في راحة اليد ووضعها في الجيب أو حقيبة الظهر.

وتسمح الكاميرتان زوميني S وزوميني C للمستخدمين بطباعة صور فورية بحجم 2×3 إنش (5×7.6 سم) على ورق زينك Zink للصور الفوتوغرافية ذي الخلفية اللاصقة.

وجعلت هاتان الكاميرتان الصغيرتان ذواتي الوزن الخفيف التقاط اللحظات اليومية أسهل وأكثر بهجة، ما يساعد المستخدمين على سرد قصصهم أينما ذهبوا.

ويدعم التطبيق المجاني Canon Mini Print، المتاح لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس، الكاميرا زوميني S، إذ يتيح للمستخدمين طباعة صورهم مباشرة من أجهزتهم الذكية المحمولة عبر البلوتوث، فضلاً عن إمكانية تعديلها باستخدام مجموعة من الفلاتر والإطارات الإبداعية.

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ويمكن للمستخدمين التغلب على مشكلة التقاط صور السيلفي الجماعية عن طريق استخدام ميزة التصوير عن بعد، علاوة على وظيفة المؤقت الذاتي اللتين يتيحهما التطبيق، ما يضمن صور سيلفي جماعية في لقطات متقنة لا تستثني أحداً.

ويمكن التطبيق Canon Mini Print المستخدمين من التواصل مع تطبيقات فيسبوك وإنستاجرام، فضلاً عن صور جوجل وخدمة استضافة الملفات دروب بوكس، لطباعة نسخ ورقية من الصور المنشورة عليها حتى أثناء التنقل.

كذلك قدمت كانون الكاميرا زوميني C كنسخة مبسطة من زوميني S، لكنها لا تتوافق مع التطبيق Canon Mini Print.

وتشتمل الكاميرا على عدسة بدقة 5 ميجابيكسل، ومرآة عاكسة لتسهيل التقاط صور السيلفي، وفتحة بطاقة مايكرو SD.

وتأتي الكاميرا زوميني C بأربعة ألوان جذابة هي الوردي الزاهي والأصفر الفاقع والأخضر العشبي والأزرق البحري.

وتشتمل الطابعتان زوميني S وزوميني C على 10 ورقات من ورق الطباعة زينك لطباعة الصور الفوتوغرافية، ويمكن نزعها عن غشاء الحماية ولصقها، ما يسهل للمستخدم تزيين كل ما يرغب به من جدار غرفة النوم أو الثلاجة أو حتى جهازه الذكي.

وتتسم هذه الأوراق بكونها مقاومة للأوساخ والخدوش والماء، فيما يتاح شراء هذا الورق في عبوات من 20 أو 50 ورقة.

ومن المقرر أن يكون كلا الطرازين متاحاً من متجر كانون على الإنترنت وعبر المتاجر المعتمدة رسمياً من كانون ابتداءً من يوم الخميس الموافق 25 إبريل.

أبرز مزايا الكاميرا الفورية زوميني S:

عدسة بدقة 8 ميجابيكسل وبطاقة مايكرو SD لالتقاط الصور وطباعتها ومشاركتها من الجهاز نفسه.

تأتي بثلاثة ألوان هي الذهبي الوردي والأسود المطفي والأبيض اللؤلؤي، وبالإمكان حملها بسهولة في الجيب أو الحقيبة.

تضم مرآة أمامية وإضاءة حلقية وتشتمل على ميزة التصوير عن بعد عبر التطبيق Canon Mini Print، لتضمن التقاط صور سيلفي جماعية مثالية وفورية مع وظيفة المؤقت الذاتي.

تتصل بسلاسة عبر تقنية البلوتوث بتطبيق Canon Mini Print على نظامي آي أو إس وأندرويد لتمكين الطباعة من الأجهزة الذكية المحمولة.

تشتمل على 10 أوراق زينك قابلة للصق بحجم 2×3 إنش (5×7.6 سم).

تستخدم تقنية زينك ZINK المبتكرة من دون حبر، والتي تعطي صوراً مقاومة للماء والبصمات وقابلة للصق.

أبرز مزايا الكاميرا الفورية زوميني C:

عدسة بدقة 5 ميجابيكسل وبطاقة مايكرو SD لالتقاط الصور وطباعتها ونقلها.

تضم مرآة أمامية لالتقاط صور سيلفي متقنة.

متاحة بأربعة ألوان زاهية هي الوردي الزاهي والأصفر الفاقع والأخضر العشبي والأزرق البحري، وبالإمكان حملها بسهولة في الجيب أو الحقيبة.

تشتمل على 10 أوراق زينك قابلة للصق بحجم 2×3 إنش (5×7.6 سم).

تستخدم تقنية زينك ZINK المبتكرة من دون حبر والتي تعطي صوراً مقاومة للماء والبصمات وقابلة للصق.

محتويات العلبة:

الكاميرا الطابعة للصور الفورية زوميني S أو زوميني C من كانون.

عبوة من أوراق الصور زينك ZINK من كانون (10 أوراق إضافة إلى ورقة SMART SHEET واحدة).

كابل شحن Micro USB (وصلة USB A إلى Micro).

دليل للتشغيل السريع.

ورقة بالأحكام.

سوار للمعصم.

نبذة عن تطبيق Canon Mini Print

يعتبر تطبيق Canon Mini Print حلقة الوصل بين الجهاز الذكي المحمول وطابعة الصور زوميني من كانون عبر تقنية البلوتوث، وهو متاح مجاناً على متجري آبل App Store وجوجل Google Play، ويأتي متوافقاً مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بالنظام iOS 9.0 أو الأحدث، والنظام أندرويد 4.4 أو الأحدث.