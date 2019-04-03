هايسنس تطرح تلفزيون 4K UHD بتقنية الليزر في الإمارات

طرحت شركة هايسنس Hisense الرائدة في صناعة أجهزة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية والشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا 2020 واحدًا من أقوى منتجاتها حتى الآن.

وانطلاقًا من سعيها المستمر وتميزها في تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف الأسواق، فإن العلامة الرائدة تستعرض أجهزة التلفزيون فائقة التميز والتي ترسم معايير جديدة في تكنولوجيا شاشات العرض، بما في ذلك جهاز تلفزيون فائق النحافة.

وفي خطوة تهدف لإعادة تعريف مفهومنا عن أجهزة التلفزيون، طرحت هايسنس جهاز تلفزيون 4K UHD بتقنية الليزر وبمقاس 100 إنش، يمثل الإصدار الأحدث ضمن سلسلة إصدارات حائزة على الجوائز.

ويضم الجهاز الجديد محرك X-Fusion Laser Light Engine قادر على عرض طيف واسع من الألوان وتدرجاتها بدقة كبيرة.

ويمكن لتلفزيون ليزر هايسنس الجديد تحقيق مساحة لون DCI-P3 بنسبة 115%، وهو ما لا تتمكن معظم شاشات تلفزيون LED العادية من تحقيقه.

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كما أن تلفزيون الليزر الجديد مزود برقاقة TI DMD التي تتيح نقل الصور المتحركة بسرعات مذهلة ومعدل تحديث صور يصل إلى 32 ميكرو-ثانية لكل 8.3 مليون بيكسل، مما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة لا تضاهى.

وفيما تظهر غالبية شاشات LED العملاقة بشكل مزعج عند تركيبها على الجدار، فإن شاشة تلفزيون هايسنس ليزر النحيفة والخفيفة بمقاس 100 إنش تبدو في غاية الأناقة على الجدار، حيث يتم تركيبها دون الحاجة لأسلاك.

ولا يحتاج التلفزيون الجديد إضاءة خافتة أو أجهزة وملحقات تعكر أناقة الجدار كما هو الحال بالنسبة لغالبية أجهزة العرض المصممة بشكل تلفزيون، بل يضفي جهاز هايسنس ليزر على جدران منزلكم طابعًا مختلفًا كليًا.

ويحصل المستخدم، عند إضافة نظام الصوت المحيط JBL، وجهاز ضبط DVB-T2/S2، وخط واي-فاي والعديد من التطبيقات المدمجة، على باقة مذهلة لتلفزيون هايسنس 4K ليزر وبسعر لا يضاهى.

وجاء طرح تلفزيون هايسنس 4K ليزر عالي الدقة بقياس 100 إنش في سوق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال فعالية متميزة أقيمت في فندق أتلانتس-ذا بالم Atlantis – The Palm بدبي حضرها 170 مشارك من 26 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وحضر الفعالية كل من السيد شين ليو Xin Liu، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة هايسنس الدولية المحدودة، والسيد جيري Jerry، المدير الإداري لشركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد جاسون Jason، المدير الإداري لشركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السيد جيري: “هناك طلب متزايد من المستهلكين على أجهزة التلفزيون العملاقة، لذا يسرنا أن نعلن عن طرح سلسلة تلفزيونات الليزر لعام 2019”.

وأضاف “هذا الجهاز، بما يمتاز به من حجم كبير وتصميم أنيق، هو مثال آخر على التزامنا بتقديم كل ما يبحث عنه المستهلك من منتجات فائقة”.

وأوضح السيد جاسون “وظفت شركة هايسنس استثمارات كبيرة عالميًا في مجال البحث والتطوير الموجه لتقنية الليزر الخاصة بها، وكانت النتيجة أجهزة تلفزيون مبتكرة واستثنائية تتيح تجربة عرض منزلية لا تضاهى”.

يذكر أن شركة هايسنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت انتشارًا كبيرًا ووعيًا بعلامتها التجارية كما تشهد نموًا متواصلًا لقاعدة عملائها.

ونمت أعمال الشركة في قطاع التلفزيونات خلال عام 2018 بنسبة 14% مقارنة بعام 2017، وذلك بالرغم من التراجع الذي شهدته معظم أسواق دول منطقة الخليج.

وتتوقع الشركة مزيدًا من النجاح والنمو في عام 2019، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة 25-30% في قطاع التلفزيونات.

وقد ساعدت رعاية هايسنس لبطولة كأس العالم بكرة القدم في نشر اسم العلامة والتعريف بها على نطاق واسع، مما ساهم بدوره في دعم مبيعاتها في المنطقة وبشكل خاص مبيعات أجهزتها المتميزة.

وتتبنى هايسنس خطة واضحة ومحددة لتطوير أعمالها في قطاع التلفزيونات بالمنطقة، يدعمها في ذلك مجموعة من المنتجات المنافسة تقنيًا، وذلك في إطار سعيها لتحقيق نمو سنوي يفوق 25% خلال السنوات الخمسة المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال السيد بوروس شيريار Porus Sheriar، مدير عام هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط: “حققت الشركة تحسنًا ملموسًا في تواجدها الجغرافي وانتشارها عبر قنوات البيع المختلفة في دول المنطقة، مما ساهم في دعم نمو أعمالها”.