انت الان تتابع تفاصيل خبر العلماء بانتظار أول صورة حقيقية للثقوب السوداء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 أبريل 2019 05:56 مساءً - يعقد العديد من علماء الفضاء في جميع أنحاء العالم اجتماعات متعددة حول صورة منتظرة قد تفتح آفاقاً جديدة في فهمنا للفضاء، فالبشرية جمعاء على وشك رؤية ثقب أسود لأول مرة على الإطلاق.

وقالت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن تلسكوب "هوريزون"، التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، بعد رصده للثقوب السوداء في الفضاء لمدة تزيد على العقد، تمكن أخيراً من التقاط صورة لحافة الثقب الأسود الهائل "ساجيتاريوس A"، الموجود وسط مجرة درب التبانة.

الثقوب السوداء بطبيعتها من المستحيل رؤيتها؛ لأنها تبتلع كل الضوء، ومن ثم تجعل من المستحيل على أي شخص رؤيتها، لكن العلماء يفهمون طبيعة عملها بسبب الطريقة التي تتوسع فيها الثقوب في الفضاء، فهي تبتلع ما يجاورها وتتوسع.

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لكن يؤمل أن يلتقط التلسكوب صورة لأفق الثقب، أو النقطة التي على حافته، حيث يمكن للضوء الهروب في هذه النقطة، والعملية صعبة بسبب الغبار والاضطرابات في الحافة.

وسيعقد المؤتمر الصحفي الرئيسي حول الصورة في 10 أبريل في بروكسل، في الساعة 3 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

وسيتبث الحدث عبر الإنترنت وكالة "ESO"، وكذلك مجلس البحوث الأوروبي، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون متاحاً على يوتيوب.