أخيرًا .. واتساب تسمح لك بمنع إضافتك إلى المجموعات دون إذنك

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة قد تحل واحدة من أسوأ مشكلاتها التي يعاني منها المستخدمون، وهي إضافتهم إلى المجموعات دون الحصول على موافقتهم، ثم الاضطرار إلى مغادرتها.

وتسمح الميزة الجديدة، التي تأتي بالتزامن مع خدمة جديدة للتحقق من صحة المعلومات موجهة للهنود خاصةً، للمستخدمين بتحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات، وذلك غرار ما توفره واتساب لخاصية “آخر ظهور”، و “صورة الملف الشخصي”، و “الحالة”.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الذهاب إلى “الإعدادات” Settings ثم “الخصوصية” Privacy ثم “المجموعات” Groups، وهناك يمكن للمستخدم تحديد “من يمكنه إضافتي إلى المجموعات”، ليختار من بين ثلاثة خيارات: “الجميع” Everyone أو “جهات اتصالي” My contacts أو “لا أحد” Nobody.

وتشير واتساب ضمن هذه الصفحة في الإعدادات إلى أنه يُسمح لمشرفي المجموعات، الذين لا يمكنهم إضافة المستخدمين إلى المحموعات، إرسال دعوات على نحو خاص بدلًا من إضافتهم إليها.

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يُشار إلى أن هذه الميزة تهدف إلى معالجة مشكلة شائعة في العديد من الدول حول العالم، حيث يقوم أشخاص بإضافة مستخدمين آخرين لا يعرفون عنهم أي شيء ما عدا أنهم حصلوا على أرقامهم من مكان ما، إلى المجموعات التي ينشؤونها أو التي يشتركون فيها، ليضطر المستخدمون بعد ذلك بمغادرة تلك المجموعات.

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هذا، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الميزة الجديدة لا تظهر في الوقت الحالي لدى جميع المستخدمين، ويُتوقع إطلاقها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.