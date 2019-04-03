واتساب تطلق خدمة للتحقق من صحة المعلومات في الهند قبيل…

أطلقت شركة واتساب أمس الثلاثاء خدمة جديدة للتحقق من صحة المعلومات موجهة للهنود خاصةً، وذلك في أحدث محاولة لمنصة التراسل الفوري لمكافحة الأخبار المزيفة في الهند قبل الانتخابات الوطنية التي تبدأ في وقت لاحق من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، في بيان إنها تعمل مع الشركة الناشئة المحلية “بروتو” Proto لتصنيف الرسائل المرسلة إلى الخدمة من قبل المستخدمين على أنها صحيحة أو خاطئة أو مضللة أو مُختلف فيها. وسيقومون أيضًا ببناء قاعدة بيانات لمثل هذا المحتوى لفهم المعلومات الخاطئة بشكل أفضل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه واتساب، التي تملك أكثر من 200 مليون مستخدم في الهند، انتقادات لتطبيقها الذي يُستخدم في نشر المعلومات الخاطئة، في حين تعمل شركات التواصل الاجتماعي في جميع المجالات لمنع هذه الظاهرة، لا سيما أثناء الأحداث الحساسة مثل الانتخابات.

وكانت شركة فيسبوك قد سبقت إعلان واتساب عن إطلاق خدمة التحقق من المعلومات بالقول يوم الاثنين إنها حذفت 712 حسابًا و 390 صفحة في الهند وباكستان بسبب “سلوك غير حقيقي”، مشيرةً إلى أن الكثير منهم مرتبطون بحزب المؤتمر الهندي المعارض وغيرهم من العسكريين الباكستانيين. هذا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات الهند في 11 نيسان/أبريل الجاري، مع توقع الإعلان عن النتائج النهائية في 23 أيار/مايو المقبل.

وتأتي خطوة واتساب الجديدة في وقت تتهم الأحزاب السياسية الهندية الكبرى بعضها البعض بنشر أخبار وهمية على منصة التراسل الفوري مع إنكار أنها تفعل ذلك بنفسها. وفي شهر شباط/فبراير الماضي، قال مسؤول تنفيذي كبير في واتساب إن الأطراف تحاول استخدام التطبيق “بطرق تخالف الغاية المنشودة من التطبيق”.

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وقالت واتساب إن شركة بروتو ستحصل على المساعدة من منظمتين أخرتين لديهما خبرة في العمل في مشاريع متعلقة بالمعلومات الخاطئة. وأضافت الشركة: “يتطلب تحدي المعلومات الخاطئة الفيروسية مزيدًا من الجهود التعاونية ولا يمكن حلها من قبل أي منظمة بمفردها”.

وأوضحت واتساب أن الخدمة الجديدة، التي يطلق عليها اسم Checkpoint Tipline، يمكنها تلقي الرسائل في شكل صور وفيديو بالإضافة إلى نص باللغة الإنجليزية وأربع لغات محلية.

ويُشار إلى أن واتساب تدعم التشفير الشامل للرسائل على نحو يسمح لمجموعات من العديد من المستخدمين بتبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق إشراف مدققي الحقائق المستقلين أو حتى الشركة نفسها.

كما يُشار إلى أن واتساب تعد من أكثر تطبيقات التراسل الفوري شعبية في العالم. وهذا يجعله هدفًا رئيسيًا للأخبار المزيفة. ففي الهند أدت المعلومات الخاطئة التي انتشرت على الخدمة إلى حدوث حالات قتل.

وتحاول خدمة واتساب، التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم، العثور على طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، في أعقاب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار المزيفة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو خارج السياق، والخدع الصوتية، بدون أي طريقة للتأكد من مصدرها أو طريق وصولها.