تكنولوجيا: WhatsApp يجلب أدوات جديدة لحماية المستخدمين في مجموعات التواصل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تحديث تطبيق الواتس اب إعدادات جديدة للمستخدمين، تمنع ضم المستخدم في واحدة من مجموعات التواصل الإجتماعي دون موافقته في البداية.

قد ينضم المستخدم في كثير من الأحيان إلى مجموعات من التواصل الإجتماعي في تطبيق الواتس اب دون إرادته، حيث يتم غالباً إضافته من قبل أحد الأصدقاء دون الرجوع إليه في البداية.

إلا أن تطبيق الواتس اب بدأ في تطوير إعدادات جديدة لحماية المستخدمين في مجموعات التواصل الإجتماعي، حيث يمكن من خلال الإعدادات الجديدة أن يعمل المستخدم على تحديد جهات الإتصال المصرح إليها بإضافته إلى مجموعات التواصل الإجتماعي.

ويمكن تمكين الميزة الجديدة من خلال الإعدادات ومنها إلى تبويب الخصوصية، ومن ثم المجموعات حيث يتوفر للمستخدم ثلاثة إختيارات، حيث يمكن للإختيار الأول أن يمنع أي شخص من إضافتك إلى مجموعة التواصل، بينما يمكن تحديد جهات الإتصال فقط في الإختيار الثاني، كما يتيح الإختيار الثالث لأي شخص لإضافتك في مجموعات التواصل في الواتس اب.

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أيضاً من المقرر أن تصل للمستخدم دعوة للإنضمام إلى مجموعات التواصل، حيث تستمر الدعوة صالحة حتى 3 أيام ومن ثم تنتهي صلاحية هذه الدعوة.

يذكر أن شركة الفيس بوك تقدم الكثير من المميزات والتحديثات لتطبيق الواتس اب في الفترة الأخيرة، لما يتمتع به التطبيق من شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين على مستوى العالم.

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