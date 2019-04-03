تكنولوجيا: جوجل تغلق رسمياً تطبيق جوجل بلس

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أغلقت شركة جوجل رسمياً تطبيق جوجل بلس، وذلك بعد تنبيه مستخدمي التطبيق في بداية هذا العام إلى خطط الشركة لإنهاء التطبيق في الثاني من أبريل.
كشفت عملاق البحث خلال شهر ديسمبر من العام الماضي عن خططها لإنهاء تطبيق التواصل الإجتماعي جوجل بلس في 2019، ومن ثم حددت الشركة في شهر يناير موعد رسمي لإنهاء التطبيق في 2 من أبريل.
وقد ظهر على الصفحة الرسمية للتطبيق اليوم تنويه شركة جوجل حول إغلاق التطبيق بشكل رسمي، كما وجه فريق العمل على التطبيق شكر لمستخدمي التطبيق، كما نشرت بعض الأسئلة الشائعة لدى مستخدمي التطبيق والتي قام فريق العمل بالإجابة عليها لتوجيه مستخدمي التطبيق.
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