Xiaomi Mi9 Explorer يتربع على عرش قائمة أفضل هواتف الأندرويد من حيث الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - كل شهر، تقوم منصة إختبارات الأداء الصينية AnTuTu بنشر قائمتها لأفضل 10 هواتف ذكية من حيث الأداء في قاعدة بياناتها. وبالنسبة لقائمة شهر مارس، فهي بحوزتنا الآن وهي تشهد تربع هاتف جديد على العرش، وهذا الهاتف هو Xiaomi Mi9 Explorer Edition الذي إستطاع إزاحة بطل الشهر السابق، ونقصد هنا Xiaomi Mi9 إلى المرتبة الثانية.

عندما تمعن النظر في القائمة، فسوف تجد أن 9 هواتف ذكية من أصل عشرة تستخدم معالجات مبنية بإستخدام عملية أصغر من 10 نانومتر مع العلم بأن Nubia Red Magic Mars هو الهاتف الوحيد في هذه القائمة الذي يستخدم المعالج Snapdragon 845.

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بينما إستحوذت أجهزة Xiaomi على المركزين الأول والثاني، فقد تم الإستيلاء على المرتبة الثالثة من قبل هاتف Vivo الجديد الموجه للاعبين. وتجدر الإشارة إلى أن Vivo IQOO Monster ليس هاتف جديد كليًا، فهو لا يمثل سوى النسخة المزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف Vivo IQOO مع العلم بأن هذا الأخير يضم 8GB فقط من الذاكرة العشوائية ويحتل المرتبة السادسة في هذه القائمة. وبالنسبة للهاتفين +Galaxy S10 و Galaxy S10، فهما يحتلان المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، ولكننا لا نعرف ما إذا كان قد تم إختبار هذين الهاتفين مع المعالج Snapdragon 855 أو Exynos 9820.

من ناحية أخرى، كشفت لنا منصة AnTuTu أن عدد وحدات هواتف Galaxy S10 التي تم إختبارها ” أعلى بكثير ” من عدد وحدات Galaxy S9 التي تم إختبارها في العام الماضي، مما يعني أن مبيعات هواتف سامسونج الرائدة الجديدة كانت كبيرة. ذكرت منصة إختبارات الأداء الصينية كذلك أننا لا نزال ننتظر المزيد من الهواتف الرائدة لتنضم إلى الحفلة، بما في ذلك Huawei P30 Pro و Oppo Reno و Meizu 16S.