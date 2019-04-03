Lenovo تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي في المحور الأفقي

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر سبتمبر من العام الماضي، قامت شركة Lenovo بتسجيل براءة إختراع جديدة لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم WIPO تصف هاتفًا ذكيًا قابلا للطي في المحور الأفقي. في الواقع، تصميم هذا الهاتف المجسد في براءة الإختراع هذه يذكرنا بتصميم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الذي تردد بأنه سيصل في وقت لاحق من هذا العام، فهو الآخر يضم شاشة ثانوية في الخلف.

يحتوي هذا الهاتف القابل للطي المجسد في براءة الإختراع هذه على مفصل كبير في الخلف مما يتيح لك إختيار نقطة الإنحناء بحيث يمكنك طيه في المنتصف أو بالكامل تقريبًا. وبهذه الطريقة يبقى جزء من الشاشة مرئيًا وقابل للإستخدام. هذا يذكرنا كذلك بتصميم هاتف Sharp القابل للطي الذي رأيناه في الأسبوع الماضي.

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في هذه الصور يظهر هاتف Lenovo القابل للطي مع شاشة بإطار بارز بما فيه الكفاية لإستيعاب الكاميرا الأمامية، وسماعة الأذن، وبقية المستشعرات المعتادة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تستعرض لنا هاتف Lenovo القابل للطي كذلك مع كاميرا واحدة فقط في الخلف. وبطبيعة الحال، هذا مجرد تصميم أولي ويمكن أن يتغير عندما يحين موعد إطلاق هذا الهاتف إذا قررت شركة Lenovo بالتأكيد القيام بذلك في مرحلة ما في المستقبل.