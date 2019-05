تسريب صور الهاتف Motorola P40 Note، وسيصل مع ثلاث كاميرات في الخلف وثقبًا في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتف Motorola One Vision في الفترة الماضية. واليوم، ظهر هاتف ذكي آخر من شركة موتورولا بشكل مفاجئ يقال بأنه سيحمل إسم Moto G8، على الرغم من أن المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks لمح في تغريدة على شبكة تويتر إلى أن هذا الهاتف سيحمل في الواقع إسم Motorola P40 Power أو Motorola P40 Note، وليس Moto G8 كما ذُكر في الفيديو أدناه.

الفيديو أدناه والذي تم إعداده من قبل OnLeaks بالتعاون مع Pricebaba يستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من هذا الهاتف مما يمنحنا فرصة الإطلاع على التصميم الذي سيأتي به. وكما تلاحظون، فهذا الهاتف سيمتاز بتصميم مشابه لتصميم الهاتف Motorola One Vision.

الفرق الرئيسي بين هذا الهاتف و Motorola One Vision هو الكاميرا الإضافية الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف Motorola P40 Note/Power. ومع ذلك، في حين تفيد التقارير بأن الهاتف Motorola One Vision سيأتي مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، فإن الهاتف المجسد في الفيديو أعلاه سيضم ثلاث مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل في الكاميرات الثلاثة. وعلاوة على ذلك، فهو سيكون أكثر سمكًا من الهاتف Motorola One Vision بنحو 0.4 ملمتر.

الهاتف Motorola P40 Note/Power سيأتي هو الآخر مع شاشة بقطر 6.2 إنش على غرار الهاتف Motorola One Vision، ولكن بقية المواصفات الخاصة بالهاتف الأول لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن.

ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بـ Motorola P40 Note/Power بكونه النسخة الأقوى من الهاتف Motorola One Vision والذي يقال بأنه سيصل إلى السوق الصيني تحت إسم Motorola P40. بعد أن جاءت سلسلة هواتف Moto G7 Series في شهر فبراير الماضي، فمن المبكر جدًا أن نرى خليفة لها الآن. نأمل في الحصول على المزيد من التفاصيل في الأسابيع القادمة.