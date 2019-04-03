النسخة الراقية المزودة بالكاميرا المقربة من الهاتف Oppo Reno تظهر في تسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - معظم الأدلة تشير إلى أن Oppo Reno ستكون عبارة عن سلسلة جديدة من الهواتف الذكية بدلا من هاتف واحد فقط. والآن، حصلنا على دليل آخر يشير إلى أنه ستكون هناك نسخة من الهاتف Oppo Reno تضم المعالج Snapdragon 855 مع تقنية التبريد بالسائل، وكاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف، على الرغم من أن معظم التسريبات السابقة كانت تعرض لنا نسخة أخرى من الهاتف Oppo Reno تفتقر إلى الكاميرا المقربة.

الآن، نحن هنا مع ملصقات ترويجية مسربة للنسخة الأرقى من الهاتف Oppo Reno والتي تضم الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار في الواجهة الخلفية. وكما تلاحظون في الصورة أدناه، فهذه النسخة الراقية من الهاتف Oppo Reno تضم كاميرتين، فضلا عن الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار في الأسفل. وتقول الشائعات بأن الكاميرا الأساسية في هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.6، وستوفر الكاميرا الثالثة تقريب بصري يصل إلى 5 أضعاف وتقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد سمعنا بأن شركة Oppo تخطط أيضًا لإطلاق نسخة Lamborguini من الهاتف Oppo Reno، وهي النسخة التي ستضم ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية. عموما، من المتوقع أن تعلن شركة Oppo عن سلسلة هواتف Oppo Reno Series في اليوم العاشر من شهر أبريل الجاري، وهذا ما يعني بأنه لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء.