تكنولوجيا: فيديو.. روبوت جديد يرى الأشياء 3D هيستخدم فى المصانع قريبا جدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة بوسطن ديناميكس خطوة كبيرة نحو روبوتاتها التى أصبحت تتمكن من الجري والقفز وغسل الصحون، وطرحتها إلى العالم الحقيقي، ومن خلال استحواذها على Kinema Systems حاليا، تبدأ فى مد هذه الروبوتات بميزة جديدة للرؤية الـ3D.
ووفقا لما ذكره موقع "Engadget" التكنولوجى، فإن شركة " Kinema" التى تم الاستحواذ عليها تستخدم التعلم العميق لإعطاء الأجهزة الآلية الرؤية ثلاثية الأبعاد التي يحتاجونها لتحديد الصناديق ونقلها.
ويمكن للروبوت التعرف على المنتجات المختلفة والتعامل مع الصناديق ذات الأحجام المختلفة، حتى لو لم تكن مستوية تمامًا.
وبعد الاستحواذ على هذه الشركة يمكن الآن وضع البرنامج الذي تحتاجه شركة بوسطن لجعل برامج الروبوت الخاصة بها عملية أكثر وبها ميزة الرؤية الـ3D، والتى ستخرج قريبا ونراها فى الروبوتات التى قد تستخدم فى العمل بالمصانع.
ولا توجد أي معلومات عن موعد بدء الشركة في بيع هذه الروبوتات، ولكن هذا الاستحواذ سيجعل ذلك التاريخ قريب جدا.
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