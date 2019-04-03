أوبو تعلن عن Oppo A7n بكاميرا خلفية مزدوجة وشاشة ذات نتوء

أعلنت شركة “أوبو” Oppo عن هاتفها الذكي الجديد “أوبو أي7إن” Oppo A7n، الذي يمتاز بأنه نسخة مع زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي “رام” ودقة الكاميرا الأمامية من هاتفها الذكي “أوبو أي5إس” Oppo A5s الذي أُعلن عنه الشهر الماضي.

ويقدم هاتف Oppo A7n الجديد ذاكرة “رام” بحجم 4 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مقارنةً بهاتف Oppo A5s، الذي جاء مع ذاكرة “رام” بحجم 3 جيجابايت وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وفيما عدا ذاكرة الوصول العشوائي والكاميرا الأمامية، فإن الهاتفين متماثلان في الشكل وباقي المواصفات، إذ يقدمان كاميرا خلفية مزدوجة، وأمامية ضمن نتوء على شكل قطرة ماء.

ويقدم هاتف Oppo A7n الجديد، الذي يأتي بسماكة 8.2 ميليمترات ويزن 170 جرامًا، شاشة بقياس 6.2 بوصات، وبدقة 1520×720 بكسل، كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع “ميدياتك هيلو بي35 إم تي6765” Mediatek Helio P35 MT6765 بتردد 2.3 جيجاهرتز، كما يضم بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير/ساعة.

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ويملك Oppo A7n، الذي يعمل بالإصدار 8.1 أوريو من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم ColorOS 5.2.1 الخاصة بأوبو، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، مع فتحة عدسة f/2.2؛ وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية، مع فتحة عدسة f/2.4.

هذا، ولم تكشف شركة أوبو عن موعد طرح الهاتف ولا السعر المقرر له.