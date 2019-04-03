رويترز: مشترٍ “غامض” يدفع بأسعار البتكوين إلى…

قال محللون إن عملة البتكوين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع سعر عملات مشفرة أصغر معها، بعد أن أدى أمر كبير من قبل مشترٍ مجهول إلى اندلاع موجة من التداول باستخدام الحواسيب.

وارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة تصل إلى 20% في التعاملات الآسيوية، متجاوزةً بذلك الـ 5000 دولار أمريكي لأول مرة منذ منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وبحلول منتصف بعد ظهر الثلاثاء، كان سعر البتكوين قد استقر حول 4800 دولار، ولا يزال بزيادة 16% في أكبر مكسب في يوم واحد منذ شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وكان سعر البتكوين قد ارتفع إلى ما يقرب من 20,000 دولار في أواخر عام 2017، وذلك في نمو هائل قاده مستثمرو تجارة التجزئة. ولكن في العام الماضي، انهارت الأسعار بواقع ثلاثة أرباع، حيث سيطر التداول على صناديق التحوط الأصغر، والشركات المرتبطة بالتشفير.

وقال أوليفر فون لاندسبيرج- سادي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي سي بي غروب” BCB Group، إن المكاسب التي تحققت اليوم ربما كانت ناتجة عن طلب بقيمة نحو 100 مليون دولار موزعة على بورصات مقرها الولايات المتحدة “كوين بيس” Coinbase و “كراكن” Kraken، وبورصة “بتستامب” Bitstamp في لوكسمبورغ.

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ومع ذلك، لم يستطع المحللون الإشارة إلى أي تطورات محددة يمكن أن تفسر الطلب الكبير للمشتري الغامض. وقد شهدت أسواق العملات المشفرة حتى اليوم فترة من الهدوء النسبي خلال العام، وكان تداول عملة البيتكوين يتراوح بين 3300 دولار و 4200 دولار.

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يُشار إلى أن القلق بشأن الانتهاكات الأمنية وعدم اليقين التنظيمي يعد من بين الأسباب لعدم وجود حماس سائد في العملات المعدنية الرقمية. وفي إشارة إلى فشل البتكوين في مجاراة العملات التقليدية، قالت شركة Cboe Global Markets، التي عرضت أول العقود الآجلة للبتكوين في الولايات المتحدة في عام 2017، الشهر الماضي: إنها لم تعد تقدم عقود آجلة للبتكوين.