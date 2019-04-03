سناب شات تختبر مزايا جديدة لتحسين مشاركة المواقع على غرار…

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة التراسل المصور سناب شات تعمل على مزايا جديدة تعزز خاصية مشاركة المواقع التي توفرها لمستخدميها.

وقالت المهندسة جين مانتشون وونج في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: إن سناب شات تعمل في الوقت الراهن على اختبار واجهة مستخدم جديدة لخاصية “خريطة سناب” Snap Map، على نحو يتضمن ميزتين جديدتين هما: “الحالة” Status و “جواز السفر” Passport.

وأوضحت وونج، التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر وإنستاجرام قبل إطلاقها لعموم المستخدمين، أن ميزة “الحالة” Status سوف تتيح للمستخدمين تسجيل الموقع باستخدام الرموز التعبيرية الخاصة بسناب شات “بيتموجي” Bitmoji، أما ميزة “جواز السفر” Passport فهي سجل خاص لميزة “الحالة”، حيث يمكن للمستخدمين حذف تسجيلات الدخول السابقة فرديًا.

ونشرت وونج عددًا من لقطات الشاشة للميزتين الجديدتين، وتضمنت اللقطات توضيحًا لهما، إذ تسأل ميزة “الحالة” Status المستخدمين: “ماذا الذي تنوي فعله الآن؟” مع عبارة: “شارك اللحظة مع الحالة”، ثم توضيح أنها تسمح للمستخدمين بمشاركة موقعهم ونشاطهم الحالي، على أن تكون الحالة مرئية للأصدقاء الذي يشاركون الموقع معهم فقط.

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وتهدف سناب شات من خلال ميزة الحالة إلى حل واحدة من المشكلات التي تواجه مستخدميها، وهي: أنهم قد يقومون في بعض الأحيان بمشاركة الموقع حيث هم، ولكنهم في الوقت ذاته منشغلون في أمر ما؛ لذا فمن خلال ميزة “الحالة” Status يمكن مشاركة الموقع، وتوضيح النشاط الحالي، ليفهم الأصدقاء ما إن كان المستخدم مشغولًا في أمر ما، أو متفرغًا لقضاء بعض الوقت معهم.

أما ميزة “جواز السفر” Passport فهي توضح نفسها في لقطات الشاشة التي نشرتها وونج بأنها: “جواز السفر لك تمامًا”، ثم تذكر أنها تسمح للمستخدمين بتعقب الأماكن التي زاروها، بالإضافة إلى المواقع التي شاركوها عبر ميزة “الحالة” مع تضمين أسماء الأصدقاء الذين كانوا معهم. وتوضح أيضًا أن لا أحد يمكنه رؤية سجل “جواز السفر” Passport إلا المستخدم نفسه، مع إمكانية حذف السجل في أي وقت.

وأكد متحدث باسم شركة سناب، المالكة لخدمة سناب شات، العمل على اختبار المزايا الجديدة لموقع “تك كرنتش” TechCrunch قائلًا: “نعم، نقوم حاليًا باختبار طرق جديدة لمستخدمي سناب شات لتحسين التواصل على خريطة سناب مع أصدقائهم”. وأضاف المتحدث أنه: “يتم تشغيل هذا الاختبار مع نسبة من مستخدمي سناب شات في أستراليا”.