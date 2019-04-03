3 علامات تدل أن جهاز Mac الخاص بك مصاب بفايروس

لأسف أجهزة Mac لم تعد الجنة الآمنة التي كانتها فالماضي فالآن ومع تطور المعلومات وإتاحتها للجميع عبر الإنترنت أصبح من الممكن تطوير فايروس لنظام تشغيل Mac .

في الماضي لم يكن من الممكن تطوير أي نوع من الفايروسات لنظام ماك لأن أبل كانت تحكم إغلاقه ولكن مع تطور البرمجيات والإنترنت وإتاحة الكثير من مصادر البرامج والأكواد الخاصة بنظام Mac OS أصبح من السهل أن يصاب جهازك بفايروس ويبدأ بالتصرف بغرابة تماماً كما إعتدنا مع أجهزة الويندوز .

ولكن لحسن الحظ مع إزدياد فرصة الإصابة بالفايروسات أصبح هناك طرق أيضاً لتكتشف هذه الإصابة ولتتمكن من مقاومتها قبل أن تغزو جهازك بشكل كامل ، سنتحدث معكم اليوم عن ثلاثة علامات أساسية تدل أن جهازك مصاب بفايروس .

أنواع الفايروسات التي تصيب أجهزة Mac :

هناك الكثير من الفايروسات التي قد تصيب أجهزة الماك وهي تأتي في أكثر من شكل وصورة مختلفة ومتنوعة وأهمها هي :

فايروسات OSX/Dok Malware : وهي الأخطر على الإطلاق ، تنتشر من خلال ملفات ZIP تأتيك في رسائل الـ Email وعند تشغيلها فإنها تستبدل الـ App Store الرسمي الخاص بنظامك وتضع نفسها مكانه لتعمل مع كل مرة تفتح الجهاز وتشغله ، بالطبع ستحصل على رسالة تطلب منك إدخال كلمة السر الخاصة بحسابك لتعطيها سيطرة على جهازك بشكل كامل ، الهدف النهائي لهذه الإضافة أن تجعل كل Traffic الويب خاصتك يمر من خلال خوادمها لتستفيد منك ولتحصل على معلومات اكثر .

وهي الأخطر على الإطلاق ، تنتشر من خلال ملفات ZIP تأتيك في رسائل الـ Email وعند تشغيلها فإنها تستبدل الـ App Store الرسمي الخاص بنظامك وتضع نفسها مكانه لتعمل مع كل مرة تفتح الجهاز وتشغله ، بالطبع ستحصل على رسالة تطلب منك إدخال كلمة السر الخاصة بحسابك لتعطيها سيطرة على جهازك بشكل كامل ، الهدف النهائي لهذه الإضافة أن تجعل كل Traffic الويب خاصتك يمر من خلال خوادمها لتستفيد منك ولتحصل على معلومات اكثر . ثغرات Meltdown and Spectre : هذه الثغرات سببت ضجة كبيرة في العام الماضي لأنها كانت ثغرات مدمجة على معالجات إنتل المختلفة والتي تم تصنيعها في بداية عام 2018 ، هذه الثغرات تسمح للهاكرز بسرقة المعلومات الخاصة بك من خلال ثغرة في تخزين هذه البيانات

هذه الثغرات سببت ضجة كبيرة في العام الماضي لأنها كانت ثغرات مدمجة على معالجات إنتل المختلفة والتي تم تصنيعها في بداية عام 2018 ، هذه الثغرات تسمح للهاكرز بسرقة المعلومات الخاصة بك من خلال ثغرة في تخزين هذه البيانات فايروسات OSX/MaMi : أحد الفايروسات الجديدة والتي ظهرت في عام 2018 أيضاً ، تسمح هذه الثغرات للمخترقين بإنزال ملف جديد والحصول على شهادات توثيق له وسرقة الـ DNS Server ومن خلالها القيام بهجمات متتالية على جهازك من داخله .

أحد الفايروسات الجديدة والتي ظهرت في عام 2018 أيضاً ، تسمح هذه الثغرات للمخترقين بإنزال ملف جديد والحصول على شهادات توثيق له وسرقة الـ DNS Server ومن خلالها القيام بهجمات متتالية على جهازك من داخله . فايروسات OSX/Pirrit : هذه الفايروسات ظهرت في عام 2016 ، تكون هذه النسخ مخبأة في النسخ المقرصنة من برامج Office و Photoshop للـ Mac ويمكنها أن تصل إلى الملف التنفيذي لجهازك وتسمح بتحميل المزيد من البرامج من خلالها .

علامات تدل أن جهاز Mac الخاص بك مصاب :

هناك الكثير من العلامات المختلفة التي قد تدل على وجود فايروس في جهازك ، في العادي تكون هذه العلامات واضحة للغاية ولكن إن لم تأخذ حيطتك وتستعد لها فقد تغفل عنها ولا تشعر بأنها تسبب مشكلة وإليكم أهم العلامات

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ظهور إعلانات مفاجئة وغير متوقعة :

إن كنت تعاني من ظهور إعلانات بشكل مفاجئ وفي أماكن غير متوقعة أو لم تكن ترى فيها إعلانات مسبقاً فهذا على الأغلب يعني أن جهازك مصاب بفايروس ، أحد أهم العلامات التي تؤكد هذا الأمر أن ترى نوافذ Pop-up تظهر لك من العدم .

بطأ النظام دون سبب :

إن كنت تعاني من بطء دون سبب لنظام Mac الخاص بك فهذا قد يعني أن النظام يقوم بعمليات لم تطلبها منه بشكل مباشر وعلى الأغلب هي عمليات تسهلك الكثير من موارد الجهاز ، بعض الفايروسات تعمل على إدخال جهازك كجزء من شبكة Botnet تعمل معاً على القيام بالعمليات التي تطلب مجهوداً خرافياً مثل عمليات التعدين أو هجمات الـ DDOS وأي عملية أخرى تطلب قوة CPU كبيرة ، بالطبع لا نقول بأن كل حالة بطأ لنظام Mac OS تكون بسبب الإصابة ولكن هي إحتمالية كبيرة ويجب أن تفحص جهازك .

تأكد من الإصابة بإستخدام برامج الـ Scanner :

إستخدام برامج البحث عن الفايروسات والتأكد منها هو أفضل طريقة لتتأكد من هذه الإصابة ولتقطع الشك باليقين ، هناك مجموعة من البرامج المجانية التي يمكنها أن تقوم بهذا الأمر بالنيابة عنك ولكن أهمها هي :

برنامج BitDefender Virus Scanner: هذه هي نسخة مجانية من البرنامج المدفوع ، لن تمسح لك الملفات المصابة ولكن ستحدد لك أين تقوم بمسحها من خلال الـ Finder .

برنامج Malwarebytes for Mac: نسخة مجانية خاصة بنظام MAC من البرنامج المعروف والموجود للويندوز وهو واحد من أفضل برامج مقاومة البرمجيات الخبيثة بشكل عام ، يستطيع هذا البرنامج فحص جهازك بأكمله في أقل من 30 دقيقة وإزالة أي تهديد .

نسخة مجانية خاصة بنظام MAC من البرنامج المعروف والموجود للويندوز وهو واحد من أفضل برامج مقاومة البرمجيات الخبيثة بشكل عام ، يستطيع هذا البرنامج فحص جهازك بأكمله في أقل من 30 دقيقة وإزالة أي تهديد . برنامج ClamXAV: نسخة Mac من برنامج ClamAV المعروفة للويندوز وهي أداة مفتوحة المصدر يمكنك تحميلها بشكل مجاني .

إن قمت بفحص جهازك بهذه البرامج وجاء الجهاز نظيف فهناك إحتمال قوي للغاية بأن الجهاز غير مصاب وأن هناك عطل آخر أو برنامج آخر يؤدي الجهاز .