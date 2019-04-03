تكنولوجيا: شركة HMD تصدر هاتف Nokia X71.. كاميرا الـ48 ميجابكسل تصل إلى هواتف نوكيا!

أصدرت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية للهواتف الذكية “نوكيا” Nokia، هاتف نوكيا الذكي الجديد Nokia X71، والذي تم إطلاقه في تايوان أمس.

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ووفرت HMD كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل في هاتف نوكيا الجديد، وصممت الكاميرا الأمامية لتكون في قطع دائري صغير في الشاشة، التي أصبحت بدون نتوء (نوتش)، سائرة بذلك على نفس خطى هواوي Huawei، التي سبقت وأصدرت هاتفيها Huawei Nova 4 وهونر فيو Honor View 20 بنفس المواصفات تقريبا منذ شهور قليلة.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia X71 بمعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 660، وبنظام تشغيل أندرويد Android 9 Pie، وبذاكرة وصول عشوائي (رامات) 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية 3,500 مللي أمبير ساعة.

والكاميرا الخلفية في هاتف نوكيا الجديد Nokia X71 ثلاثية العدسات من Zeiss، وشاشته من نوع LCD بقياس 6.39 بوصة، بنسبة عرض 19.3:9، ودقة FHD+.

وحول سعر هاتف نوكيا Nokia X71 فسوف يبدأ من 385 دولارا (6,800 جنيها مصريا تقريبا)، وسوف يبدأ طرحه للبيع في الأسواق بدءا من 30 أبريل الجاري، غير أن HMD تقول أن سيقتصر بيعه على سوق الصين وتايوان، في حين يرجح موقع GSM Arena أن الهاتف سيباع عالميا تحت اسم Nokia 8.1 Plus!