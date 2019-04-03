تكنولوجيا: تسريبات جديدة من FCC تكشف عن بعض مواصفات Galaxy A20e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار جديد من هواتف العملاق الكوري المتوسطة تم إعتماده رسمياً في وكالة FCC، حيث من المرتقب الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A20e في 10 من أبريل.

رصد هاتف Galaxy A20e في تسريبات جديدة اليوم نشرت عبر وكالة FCC، حيث من المقرر أن تقدم سامسونج هذا الإصدار رسمياً في مؤتمر يعقد في 10 من أبريل.

ويعرف الهاتف الآن برمز SM-A202F/DS، وهو أحد الإصدارات المتوسطة من سامسونج هذا العام، حيث تقدم هاتف Galaxy A20e بحجم 5.8 إنش في الشاشة، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3000 mAh.

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وقد كشفت التسريبات السابقة عن تصميم هاتف Galaxy A20e الذي يحاكي إلى حد كبير هاتف Galaxy A20، كما أكدت تسريبات Geekbench أن الهاتف يضم رقاقة معالج Exynos 7885، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

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