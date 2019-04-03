آبل تبدأ بتصنيع الهاتف iPhone 7 في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - من الناحية المثالية، تريد منك شركة آبل شراء الهاتف iPhone XS Max لأنه يعتبر الهاتف الأحدث في تشكيلتها، ولكنها في الهند تواصل تصنيع أجهزة مثل iPhone 6S و iPhone SE من أجل الإحتفاظ بحصتها السوقية هناك. تقوم الشركة المصنعة المحلية Wistron الآن بتوسيع خطوط الإنتاج الخاصة بها لتصنيع iPhone 7 أيضًا، كجزء من مبادرة ” صنع في الهند | Make In India “.
في بيان مقدم إلى وسائل الإعلام، قالت شركة آبل أن التقديم الجديد سيوسع الإلتزام الطويل الأمد للشركة في الهند. ويقول المحللون بأنه من غير المرجح أن يتغير سعر الهاتف iPhone 7 في الهند مع العلم بأنه يكلف هناك حاليًا نحو 38999 روبية هندية، وهو ما يعادل 550 دولار أمريكي تقريبًا، ولكن شركة آبل تضغط بقوة في الجانب المتعلق بالمبيعات والتسويق.
وتعتبر توسعة خطوط الإنتاج جزءًا من الإستثمار الذي تبلغ قيمته ما يعادل 722 مليون دولار أمريكي والذي وقعته شركة Wistron مع ولاية بنجالورو الهندية في وقت سابق. ووفقا لتقرير سابق، فمن المحتمل أن يصبح iPhone 8 و AirPods أيضًا جزءًا من مبادرة ” Made In India “. وتشير الشائعات كذلك إلى أن شركة Foxconn قد تبدأ في تصنيع هواتف آبل الرائدة أيضًا في الهند، ولكننا كنا نسمع هذه الشائعات بإستمرار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
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