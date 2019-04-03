كتبت أميرة شحاتة
بدأت رحلة تأسيس شركة ابل، عندما أخبر ستيف جوبز صديقه ستيفن وزنياك عن التقدم الذي أحرزه في تصميم لوحة منطق الكمبيوتر الخاصة به، واقترح جوبز أن يبدأوا في العمل معًا. وذلك منذ 43 عاما حيث تم الاحتفال بذكري بداية انطلاق ابل منذ يومين
ستيف جوبز مصمم لألعاب الفيديو
وفقا لما ذكره موقع " britannica"، فإن ستيف جوبز الذى يعد أحد مؤسسى شركة أبل "عصر الكمبيوتر الشخصي" سلك طريق طويل مع بداية إنطلاق الشركة، فعلى الرغم من أنه كانت يحب الهندسة إلا أنه قد ترك كليته في بورتلاند بولاية أوريغون، وعمل في...
كانت هذه تفاصيل خبر قصة ستيف جوبر مع رحلة تأسيس أبل منذ 43 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.