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قصة ستيف جوبر مع رحلة تأسيس أبل منذ 43 عاما

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كتبت أميرة شحاتة


بدأت رحلة تأسيس شركة ابل،  عندما أخبر ستيف جوبز صديقه ستيفن وزنياك عن التقدم الذي أحرزه في تصميم لوحة منطق الكمبيوتر الخاصة به، واقترح جوبز أن يبدأوا في العمل معًا. وذلك منذ 43 عاما  حيث تم الاحتفال بذكري بداية انطلاق ابل منذ يومين

ستيف جوبز مصمم لألعاب الفيديو

وفقا لما ذكره موقع " britannica"، فإن ستيف جوبز الذى يعد أحد مؤسسى شركة أبل "عصر الكمبيوتر الشخصي" سلك طريق طويل مع بداية إنطلاق الشركة، فعلى الرغم من أنه كانت يحب الهندسة إلا أنه قد ترك كليته في بورتلاند بولاية أوريغون، وعمل في...

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