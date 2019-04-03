تكنولوجيا: بالفيديو| “بيغسل وينشر ويطبق”.. روبوت Ugo المبتكر هيريحك من شغل البيت!

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ابتكر علماء يابانيون روبوتا جديدا، يغسل الملابس ويجففها ويتولى ترتيبها وتطبيقها، وربما يقوم بوضعها في أماكنها بخزانة الملابس، حيث صمم بهدف راحة ربات البيوت من الأعمال المنزلية.

“روبوت المنزل” ابتكره العلماء في شركة “ميرا روبوتيكس” Mira Robotics اليابانية، وأطلقوا عليه إسم “أوجو” Ugo، وأتاحت فرصة شراءه وتأجيره أيضا، أي يمكنك تأجيره لمدة يومين في الأسبوع مثلا.

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ولا يستطيع الروبوت “أوجو” Ugo رفع وزن أكثر من 1.5 كيلو جرام فقط، ومع ذلك، يسعى صناعه إلى أن يكون قادرا على حمل أشياء أكبر وزنا، مثل الأغطية الخفيفة والملايات، والتي يتراوح وزنها من 3 إلى 5 كيلو جرامات.