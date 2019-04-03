ابتكر علماء يابانيون روبوتا جديدا، يغسل الملابس ويجففها ويتولى ترتيبها وتطبيقها، وربما يقوم بوضعها في أماكنها بخزانة الملابس، حيث صمم بهدف راحة ربات البيوت من الأعمال المنزلية.
“روبوت المنزل” ابتكره العلماء في شركة “ميرا روبوتيكس” Mira Robotics اليابانية، وأطلقوا عليه إسم “أوجو” Ugo، وأتاحت فرصة شراءه وتأجيره أيضا، أي يمكنك تأجيره لمدة يومين في الأسبوع مثلا.
&
ولا يستطيع الروبوت “أوجو” Ugo رفع وزن أكثر من 1.5 كيلو جرام فقط، ومع ذلك، يسعى صناعه إلى أن يكون قادرا على حمل أشياء أكبر وزنا، مثل الأغطية الخفيفة والملايات، والتي يتراوح وزنها من 3 إلى 5 كيلو جرامات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالفيديو| “بيغسل وينشر ويطبق”.. روبوت Ugo المبتكر هيريحك من شغل البيت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.